WSBL／熱身賽震撼教育 「閃電俠」擦乾眼淚拚菜鳥賽季
今年WSBL選秀會以「榜眼」身分加入台電女籃隊，從國中就打出知名度的「閃電俠」宋瑞蓁剛結束的第20季WSBL熱身賽卻遭受震撼教育，她坦言昨天最後一場熱身賽還沒打完就掉淚，但自己選擇從UBA提早進入WSBL，不會動搖挑戰新殿堂的決心。
WSBL今天舉行第20季的開季記者會，台電和電信隊的球員代表都推出新秀，選秀「狀元」張家瑄頂著一頭紅髮代表中華電信，世新大學學姐宋瑞蓁以台電成員身分和教練陳萓峰一同上台。
陳萓峰提到，球隊老資歷的劉希曄和王維琳今年都挑戰WCBA，對戰力肯定是一大考驗，且全隊只剩10位球員，但「全員皆兵」，接受挑戰也享受挑戰。
人員吃緊下，新秀宋瑞蓁得到不少出賽機會，剛打完3場熱身賽的她坦言遭受「震撼教育」，從UBA到WSBL感受的強度和HBL到UBA完全不同，儘管已經有心理準備，實際上場仍被嚇到，心情有點轉換不過來，「打完（熱身賽）有點難過，知道自己還不夠，讓我可以有更快進步的空間。」
學生時期拿過許多個人獎項的宋瑞蓁坦言，昨天熱身賽第一節下場就落淚，不過許多學姊都有鼓勵自己，她也明白身為控球後衛，要透過組織幫助球隊，必須改變過去「不開口」的習慣，多說話和隊友溝通，她打起精神說：「不求個人表現多好，要快去適應，我就是想挑戰這殿堂才來這裡，不管哭幾次，要讓自己變更好！」
不同於衛冕軍國泰隊和台元隊都找來有WNBA資歷的外援，台電純本土打天下，宋瑞蓁熱身賽時對台元洋將瑪麗也留下深刻印象，她正向說：「能和這種球員搭配會很幸福，雖然是對手，台元和國泰也有很多可以讓我們去學習。」
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