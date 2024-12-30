WSBL／不讓台元洋將一枝獨秀 國泰預告冠軍班底回歸

邁入第20個賽季的WSBL將在明年1月3日登場，不讓熱身賽有洋將的台元隊專美於前，衛冕軍國泰人壽隊教練鄭慧芸已經預告，上季助隊寫下連霸的澳洲籍中鋒凱拉（Cayla George）預計第二周賽程就會加入，助隊繼續延續霸業。

WSBL新賽季維持國泰、台元、電信和台電參賽陣容，不過4隊變化都不小，國泰主力戰將陳薇安加入「小丁」林育庭的「西進」WCBA腳步，台元找來德國國家隊隊長瑪麗（Marie Gulich），電信改由男教練楊志豪掌兵符，台電在兩大資深球員劉希曄和王維琳投身WCBA下只有10名球員迎接新賽季。

剛結束的熱身賽，台元在新外援助陣下擊敗國泰，今天代表台元出席賽前記者會的教練張歆可也形容，瑪麗在球場角色就像「老大姐」，能傳承經驗外也很快融入台灣文化，對球隊有加分效果。

面對台元的補強，國泰已有對應，鄭慧芸透露，和瑪麗一樣有WNBA資歷的凱拉預計1月10日的賽程就可以加入，開幕周的賽程希望先讓年輕球員有更多上場時間。

「像是（郭）虹廷、（蕭）豫玟都是，把她們練起來，不只國泰，國家隊未來也有幫助。」鄭慧芸提到，把郭虹廷從文化大學拉上大隊國泰後，球隊先去韓國移地訓練，再到中國大陸參加比賽，一連串銜接下來看得出來郭虹廷是很聰明的球員，現在希望她能打得更積極、主動，在新舞台展現自身實力。

WSBL新賽季共舉行五個階段、共10循環賽程，例行賽排名第2和第3的球隊先進行3戰2勝制的季後挑戰賽，出線隊伍和例行賽龍頭進行5戰3勝制的冠軍賽。例行賽將在板橋體育館、彰化體育館和基隆體育館進行，季後挑戰賽和5月3日開打的冠軍賽在板橋體育館登場。