SBL／裕隆新名稱拚連霸 41歲周士淵再戰一年

剛結束熱身賽的第22季超級籃球聯賽（SBL）和第20季女子超級籃球聯賽（WSBL），本周五將在板橋體育館點燃戰火，今年賽事男、女籃同樣是4隊與會，裕隆將以「裕隆集團」名稱挑戰3連霸，國泰女籃也將尋求延續WSBL霸業。

裕隆集團教練李啟億提到，先不想連霸，「平常心，不要當成要衛冕的，各隊實力差不多，一場一場去修正。」上季拿下總冠軍賽MVP的周士淵俏皮呼應今年「再戰一場」口號，強調已經41歲的自己可以「再戰一年」，在球隊中傳承經驗。

彰化柏力力本季加入璞園冠名，成為彰化璞園柏力力，教練吳俊雄希望球隊在補強後戰績能有所提升。

10月1日接下台啤兵符的新任教練劉孟竹提到，經過兩個多月相處，球員和教練都達成一定默契，不過新洋將才剛加入，還需要些時間磨合。

台銀教頭程恩傑認為，去年球員壓力太大，季後挑戰賽患得患失沒能打出水準，希望今年有更好表現。

延續上季，今年WSBL和SBL依然合併舉行，新賽季共分五階段，將進行10個循環，共計136場賽事，賽程將前進板橋體育館、彰化體育館和基隆體育館，季後挑戰賽和冠軍賽將回到板橋體育館進行。

體育署主任秘書呂忠仁提到，運動部順利的話有望明年8月掛牌，期待未來能用運動壯大台灣，期待台灣籃球國手都能在國際賽場發光發熱。