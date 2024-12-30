SBL／裕隆新名稱拚連霸 41歲周士淵再戰一年
剛結束熱身賽的第22季超級籃球聯賽（SBL）和第20季女子超級籃球聯賽（WSBL），本周五將在板橋體育館點燃戰火，今年賽事男、女籃同樣是4隊與會，裕隆將以「裕隆集團」名稱挑戰3連霸，國泰女籃也將尋求延續WSBL霸業。
裕隆集團教練李啟億提到，先不想連霸，「平常心，不要當成要衛冕的，各隊實力差不多，一場一場去修正。」上季拿下總冠軍賽MVP的周士淵俏皮呼應今年「再戰一場」口號，強調已經41歲的自己可以「再戰一年」，在球隊中傳承經驗。
彰化柏力力本季加入璞園冠名，成為彰化璞園柏力力，教練吳俊雄希望球隊在補強後戰績能有所提升。
10月1日接下台啤兵符的新任教練劉孟竹提到，經過兩個多月相處，球員和教練都達成一定默契，不過新洋將才剛加入，還需要些時間磨合。
台銀教頭程恩傑認為，去年球員壓力太大，季後挑戰賽患得患失沒能打出水準，希望今年有更好表現。
延續上季，今年WSBL和SBL依然合併舉行，新賽季共分五階段，將進行10個循環，共計136場賽事，賽程將前進板橋體育館、彰化體育館和基隆體育館，季後挑戰賽和冠軍賽將回到板橋體育館進行。
體育署主任秘書呂忠仁提到，運動部順利的話有望明年8月掛牌，期待未來能用運動壯大台灣，期待台灣籃球國手都能在國際賽場發光發熱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言