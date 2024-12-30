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TPBL／日職籃熊本Volters U15球隊 感受雲豹練球印象深

中央社／ 台北30日電
日職籃熊本Volters U15球隊，感受雲豹練球印象深。擷圖自熊本Volters官方X
日職籃熊本Volters U15球隊，感受雲豹練球印象深。擷圖自熊本Volters官方X

日本職籃B聯盟第2級球隊熊本Volters派出U15球隊來台訪問並進行友誼賽，達到培養下一代籃球人才、促進文化交流目的，還參觀TPBL台啤永豐雲豹的練球和總公司，來台5天收穫滿滿。

熊本Volters與台灣的交流項目始於2023年9月，當時俱樂部邀請目前已結束的T1聯盟台啤雲豹前往日本熊本，進行俱樂部史上首次國際友誼賽，隨後在今年9月，雙方又在熊本進行第2次交流賽。

熊本Volters憑藉和台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹的好交情，這次來台除了參加多場交流賽，也特地安排近距離感受雲豹籃球隊正式練球，以及到雲豹總公司參觀。

雲豹球團表示，這次交流，對雙方球隊都非常有意義，更達到培育下一代籃球人才用意，彰顯雙方球隊的友好關係。

這次熊本Volters派出15名U15籃球隊，和地主永和國中、大安國中、和平高中，以及TPBL球隊新北國王的U15球隊進行交流賽，雖然只贏了國王U15，但仍吸取到豐富經驗，並在球隊自行安排下，參觀了台北101、中正紀念堂及九份老街等景點，已於昨天離台。

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