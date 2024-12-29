SBL熱身賽／跳過大四UBA賽季躍上WSBL 郭虹廷熱身賽開低走高繳3戰以來最佳表現

第22季SBL暨第20季WSBL熱身賽，今天（29日）進行最後1天賽程，國泰人壽71：44擊敗台灣電力，新人郭虹廷繳出3天以來最佳表現，攻下15分、8籃板、3抄截為熱身賽收尾。

郭虹廷今年3月替文化大學拿下UBA公開女一級季軍，並為該季得分后，接著跳過大四提前披上WSBL國泰戰袍，與七賢國中／淡水商工時代的學妹蕭豫玟再組雙塔陣容。

熱身賽前兩場，郭虹廷僅8分、3籃板與3分、6籃板表現，第3場逐漸展現威脅性，15分、8籃板，蕭豫玟14分、7籃板，黃鈴娟有11分；台電吳侑萱10分全隊最高。

「第1場我覺得還沒有習慣，還是要一直不斷修正，看影片不斷檢討。」郭虹廷指出，3場下來感覺漸入佳境，場邊能馬上理解，去執行教練想要的東西。

從大三UBA賽季起，郭虹廷就不斷被提醒準備上大隊，後來文化兼國泰總教練鄭慧芸在熱身賽前夕正式告知，今年就是自己的WSBL元年。

郭虹廷表示，進入WSBL更重要的是與學姐們的配合，「大學打法可能較簡單，這裡搭配要不斷輪轉、接Hihg-Low，我覺得要比大學做得更好、更流暢才行。」

「姐姐們的經驗一定比較好，她們也盡可能告訴我應該怎麼做更好。」郭虹廷說，希望可以不斷吸收學姐傳授的方法，讓自己不至於跟學姐們有太大差異。

原本這一季的UBA公開女一級，呈現戰國時代局面，文化仍有機會衝擊冠軍，郭虹廷坦言，大四這年無緣替文化拚一座冠軍，確實有點遺憾。

她笑說：「聽到要上大隊，還是有點小難過，慧芸姐一直告訴我，WSBL冠軍也是冠軍，不要一直糾結大學冠軍，還是致力於幫助姐姐們完成目標，而且這裡的冠軍層級又更高。」

台元以75：55大勝台灣電力，洋將Marie Gulich休戰1場後再度登場，攻下17分、14籃板、3阻攻，林文佑10分、7籃板，電信劉惠如拿10分；台元熱身賽3戰全勝，國泰2勝1敗，台電1勝2敗，電信苦吞3連敗。

熱身賽2連敗的彰化璞園柏力力，今天交手裕隆集團，第四節在6分領先下，被對方打一波21比5攻勢遭到翻盤，以82：89苦吞3連敗。

洋將Moss Brandon Demond為裕隆貢獻22分、12籃板，助攻、阻攻各4，周士淵拿下13分，高承恩、黃宗翰各、有12分，柏力力洋將Bailey John Fields III 33分、23籃板，謝承諳13分，張幃翔有12分。

臺灣銀行面對台灣啤酒，上半場打完領先13分，第四節一度被逼到剩3分領先，但最終有驚無險，以80：68中止台啤的2連勝。

張家禾為臺銀攻下20分，簡家暐拿18分，林哲霆有13分、7助攻；Tevin Charles Glass為台啤貢獻24分。裕隆、台啤以及臺銀熱身賽都是2勝1敗。

SBL暨WSBL季前熱身賽至此告一段落，將於30日舉行開季記者會，並在明年1月3日在板橋體育館展開新賽季。