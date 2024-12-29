TPBL／國王沒能逆轉遭斷6連勝 林書豪：昨天2OT不是藉口

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天到新莊體育館作客，前三節一路碾壓的儲金，在第4節差點花光，好在最後關頭找回防守，以101：95斬斷新北國王隊的6連勝，雖然昨天才經歷兩度延長賽，但國王隊林書豪說：「這不是藉口。」

夢想家前3節得分都大於國王，第3節更一度拉開到20分差，然而第4節奧帝帶起反攻氣勢，更一路追到只剩10分差，林書豪的罰球更縮小到個位數，然而最終仍無法補上前3節挖出的巨大鴻溝。

夢想家前一場11分差輸給戰神隊，前次作客新莊更是以32分差敗下陣來，今天成功止跌回升，夢想家教練皮爾曼表示，今天是重要的一勝，前一場打完隊內進行檢討，「希望能夠把氣勢打出來、進攻執行做得更好，今天都有做到，要肯定球員。」

夢想家貝奇攻得27分是全隊最高，而在控衛林俊吉開賽就陷入犯規麻煩時，替補的吳家駿也跳出來拿下13分，吳家駿表示：「教練在上一場有說，每個人要知道自己需要進步在哪、幫助球隊在哪，今天每個隊友都有跳出來。」

國王今天雖然在第4節差點逆轉，總教練萊恩仍表示，球隊不能每一場都在大幅度落後才想要開始追，「這樣非常困難，我們知道自己是各隊的目標，比賽上要做得更專注。」

全場拿下13分、第4節扮演追分關鍵的林書豪也說，今天自己沒有打出應有表現，後段是靠不同的防守方式去追分，昨天雖然打到2OT但不能當作藉口，「不會有人管你多累，球迷、對手、裁判都不會管你多累，我們自己沒做好。」