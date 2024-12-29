PLG／林志傑飆新高28分仍輸球 勇士教頭：不能一直靠他

PLG桃園璞園領航猿今天從落後開局，不過靠著林子洧跳出來當奇兵，加上盧峻翔狂砍28分，最終反以106：100擊敗富邦勇士隊，「野獸」林志傑即使攻下28分寫個人生涯新高，依舊難以力挽狂瀾，勇士執行教練吳永仁說：「我們不能只靠傑哥。」

勇士開賽就猛攻，首節打完領先5分，第2節更是一度將領先擴大到46：30，然而領航猿此時也靠著洋將及林子洧挺身而出，開始拉近分差，直到第3節更是打出單節12分差距，反以領先姿態進入第4節。

林志傑雖然在第4節連得15分，一記三分球更追到4分差，招牌怒吼姿勢更掀起和平籃球館歡呼聲，然而最終領航猿仍守住領先優勢，拿下勝利。

領航猿的盧峻翔攻下28分，生涯得分1736分超越辛特力成為PLG史上得分第2高球員，距離聯盟紀錄、楊敬敏的1749分也以不遠，但他賽後將此戰勝利關鍵歸功給林子洧，「他的精神影響了全隊。」

今天攻下10分、4籃板的林子洧表示，自己常聽到外界的酸言酸語，隊友間平時就會互相鼓勵，今天就連傑哥都在比賽中為自己加油，而自己也終於可以拿出比較好的表現。

林志傑此戰攻下個人生涯新高，不過因第2節撞到膝蓋，賽後並未受訪，總教練吳永仁表示，林志傑以42歲的年紀有這樣表現很難得，但球隊不能一直倚賴他、燃燒他，其他球員需要跟隨他的腳步，「希望年輕鋒線跟後衛可以慢慢進步，扛起這個責任。」