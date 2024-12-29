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TPBL／國王5天3戰露疲態 不敵夢想家中止6連勝

中央社／ 台北29日電
林書豪。TPBL提供
林書豪。TPBL提供

TPBL新北國王今天迎戰來訪的夢想家，受到5天內第3戰的影響，明顯露出疲態，儘管末節多次將差距追至6分差，可惜最終仍以95比101落敗，中止近期6連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王在過去5天內第3戰，包括12月25日飛到琉球參加東超聯賽，而昨天更是與高雄全家海神打到二度延長才獲勝，今天對全隊體能來說，都是一大考驗。

首節主場作戰的國王，靠著林書豪槍響前三分球破網，僅以28比29落後；不過，從第2節中段開始，國王球員體能明顯下滑，上半場剩下6分09秒以46比37領先時，竟被夢想家打出一波11比1攻勢，半場結束反以47比58落後。

第3節夢想家把握契機，開賽後又是一波15比2攻勢，將差距擴大到20分以上，儘管國王試著追近比數，並在終場前1分鐘追至5分差，只可惜沒能再縮小比分，只能看著夢想家帶走勝利。

國王當家球星林書豪，昨天打了47分鐘，今天「背靠背」出賽又打了36分鐘，但明顯不在狀態內，全場13投3中，拿到13分、7籃板、5助攻，全隊以洋將沃許本的26分表現最佳。

夢想家全隊4人得分達雙位數，射手貝奇（LewisBeech）全場三分球17投7中，拿下全隊最高的27分，吳家駿替補出賽也貢獻13分、7助攻。

夢想家團隊三分球37投15中，命中率達40.5%，反觀國王37投僅8中，命中率低到21.6%，且夢想家團隊搶下22個進攻籃板，2次得分也以23比6輾壓國王。

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