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TPBL／黃筱雯現場看籃球賽震撼 慶幸改練拳擊

中央社／ 台北29日電
黃筱雯(右)。截圖自畫面
黃筱雯(右)。截圖自畫面

拿下世界拳擊聯盟（WB）年終賽金牌的台灣女子拳擊好手黃筱雯，今天首度到TPBL現場感受國王對夢想家之戰，小時候曾有籃球夢的她說：「還好改練拳擊，不然我可能被撞翻了。」

黃筱雯和教練劉宗泰、巴黎奧運國手甘家葳一起到台灣職業籃球大聯盟（TPBL）現場，觀賞新北國王對福爾摩沙夢想家之戰。

黃筱雯在接受媒體聯訪時表示，感覺真的非常驚奇，可以和球員距離這麼近，「我是很喜歡林書豪，另外就是也蠻欣賞夢想家的簡浩，除了帥以外，球技也很棒」。

黃筱雯透露，早在2018年雅加達亞運的時候，就曾經和簡浩合照，當時還傳給自己表姐炫耀一下。

劉宗泰提到，黃筱雯剛進蘭州國中時，當時學校正要成立體育班，所以包括籃球、游泳、拳擊等都有校隊，「那時候帶著學生什麼運動都練，也包括黃筱雯在內，練到後來，她才對拳擊比較感興趣」。

劉宗泰笑說：「黃筱雯的身高如果打籃球一定是被找去打禁區，但她又太單薄一下就被撞翻，打後衛根本球就會運到腳上，確實不太適合繼續練籃球。」

在擂臺上拳風剽悍的甘家葳也提到，自己平常在國訓中心時，每週也都會挑1天打籃球、羽球等不同運動，「我從林來瘋時期就有關注林書豪，覺得他可以站上NBA舞台確實很厲害。」

劉宗泰強調，從林書豪的例子也可以鼓勵台灣的拳擊選手，只要不放棄，「台灣的拳擊一定會被世界看見」。

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