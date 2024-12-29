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TPBL／克羅馬全能攻守數據 雲豹客場扳倒攻城獅

中央社／ 台北29日電
台啤雲豹克羅馬(左)上籃。TPBL提供
台啤雲豹克羅馬(左)上籃。TPBL提供

TPBL桃園台啤永豐雲豹今天作客新竹御嵿攻城獅主場，靠著克羅馬繳出29分、11籃板、8助攻、3抄截，率隊以106比102扳倒對手，順利收下2連勝。

作客的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹開賽就火力凶猛，首節以34比28領先，半場結束更將差距擴大到62比53；其中雲豹洋將克羅馬（Kromah LasannahV），半場就轟下19分，是球隊得以領先的主因。

易籃後攻城獅努力追趕分數，終場前42秒靠著洋將達爾（Dar Tucker）2罰俱中，追到100比102之差，而接下來克羅馬2罰1中，留給攻城獅追平機會，只可惜洋將克拉（Earl Clark）三分球出手未果，只能看著雲豹帶走勝利。

雲豹除了洋將克羅馬外，後衛高錦瑋也貢獻25分、5籃板、6助攻。他賽後接受轉播單位訪問時提到，「其實這場還是有很多缺失要改進，好幾次因為失誤過多被對手追近，幸好靠著鞏固籃板才又拉開領先。」

高錦瑋本季表現搶眼，他透露，教練沒有特別設定什麼戰術，「但有跟我提到，本季會有大量持球的機會和時間，希望我在進攻上可以更有信心一點。」

攻城獅此役表現也不差，當家控球後衛高國豪上場40分鐘，拿下全隊最高的26分，外帶12籃板、6助攻；攻城獅全場團隊罰球20次，但雲豹全隊獲得36次罰球機會，是雙方數據上相差較大的地方。

籃球

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