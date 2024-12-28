TPBL／國王鏖戰2OT才勝出 林書豪讚對手：海神值得贏

TPBL今晚上演一場史詩級戰役，新北國王與高雄海神鏖戰至2度延長，新北國王才靠著林書豪的關鍵3分球以111：108取得主場6連勝，即使因東超賽事影響體能，林書豪依舊盛讚對手：「我個人覺得海神今天值得贏。」

海神因主力洋將威勝日前受傷，今天僅以摩爾斯 、艾德雙洋將應戰，上半場兩人的發揮也幫助海神取得52：47領先；甚至第3節再將領先擴大到8分差。

第4節沃許本連續得分帶動反撲，國王一度反取得5分領先，不過海神很快反擊，再靠于煥亞三分球超前，在終場前20秒雙方戰成平手，海神出現發球失誤，但林書豪也發生失誤將絕殺機會送回給海神，然而最終兩隊以93：93進入延長賽。

首次延長賽摩爾斯犯滿畢業，而艾德帶傷打到6分領先，然而國王靠林書豪飆進三分球追平，海神的最後一擊結束在胡瓏貿籃下放槍。

第二度延長賽，林書豪展現強心臟再次飆進三分球，兩隊後續雖然各有投籃得手，但國王未再落後，就以3分差贏下比賽。

林書豪攻下23分在團隊中僅次於沃許本的24分，他在賽後直言：「我們前3節打得超級爛，要評分的話只有2分。」但第4節能夠將比數追回來，一路堅持到最後，這點對團隊來說很重要。

以林書豪個人角度，他認為今天海神打得比國王更拚，「他們只有2個洋將、有些人受傷，整體打得比我們好，打到後面就是拚個機會，有空檔就投。」也向今天到場的球迷致歉，讓比賽又多打了近1個小時，但也認為是場精彩的比賽。

新北國王同時報名東亞超級聯賽，導致近期賽程密集、8天4戰，其中還因要赴海外客場作戰，需要早起搭機，林書豪坦言確實滿辛苦，但打兩個聯盟就是會有這樣的行程，「今天全隊都慢一步，這是我們要調整的。」