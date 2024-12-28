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PLG／獵鷹「20抄」追平聯盟次高紀錄 教頭被問球風幽默回應

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
獵鷹隊總教練羅爾·柯納（Raoul Korner）。圖／獵鷹提供
獵鷹隊總教練羅爾·柯納（Raoul Korner）。圖／獵鷹提供

台鋼獵鷹今天全隊都化身「抄人」，團隊20次抄截追平聯盟第二高紀錄，最終也以99：85成功踢館富邦勇士隊，賽後被問到團隊展現出怎麼樣的球風？總教練柯納（Raoul Korner）開玩笑說：「如果沒看出來，那是我的工作沒做好。」

勇士隊今天在主場面對獵鷹，上半場出現多達15次失誤，打得辛苦，而獵鷹今天22次助攻比勇士多6次，而失誤數是9：23、抄截數20：7，兩項數據獵鷹都領先不少。

獵鷹隊6人得分達雙位數，其中鉑金攻下23分、9籃板、5抄截，白薩16分、6助攻、5抄截、4籃板表現全面，而谷毛唯嘉則有13分、4抄截，谷毛唯嘉賽後談及今晚球隊展現出該有風格，細節雖不便透露，但主要是分享球、讓球流動。

教頭柯納也被追問細節，他先開玩笑說：「如果你們看不出來，那是我的工作做得不夠好，要讓球隊打得更明確。」

柯納也指出，團隊執行上，每位球員不是做自己能夠做的，而是要做能夠幫助球隊的，「每個人要成為明星，犧牲一點點自我，球隊會變得更好，這是我們的目標。」他最後也以回應最初的玩笑做結尾，「希望自己能做得好，下次就不用再被問到（球風）這個問題。」

台鋼 富邦勇士 籃球

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