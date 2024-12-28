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TPBL／黃子鵬、朱育賢、陳冠宇3英開球 特攻照宰攻城獅終止連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
新竹御嵿攻城獅隊今日在主場邀請3位12強賽中華隊國手黃子鵬（左二起）、朱育賢與陳冠宇擔任開球嘉賓。圖／TPBL提供
新竹御嵿攻城獅隊今日在主場邀請3位12強賽中華隊國手黃子鵬（左二起）、朱育賢與陳冠宇擔任開球嘉賓。圖／TPBL提供

賽前4連敗的中信特攻隊今天拿新竹御嵿攻城獅隊開刀，成功執行教練團強調的防守，最終以97：91拿下勝利，不過執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）指出，仍有空檔投籃把握度不佳的問題。

中信特攻上次贏球已經是12月7日以1分差險勝桃園台啤永豐雲豹隊，今天上半場打完還落後2分，不過第3節剛開始德芬連得5分逆轉比數，隨後加大防守力道，將領先一路維持到賽末。

莫米爾表示，今天賽前有設定明確策略，就是要展現出高張力的防守，第1節對方還是有些高難度投射，但在下半場防守有成功發揮，加上進攻端的不錯表現才能夠贏球，「上周病毒潮，大家身體狀態沒有到非常好，今天還恢復不到百分百，大家還是非常好的態度面對比賽。」

特攻今天更是狂抓67個籃板，比攻城獅多了22個，莫米爾表示：「籃板上是我們表現比較好的地方，不過一些空檔投籃把握度不佳，這是之後要加強的。」另外也提醒球員今天犯規次數偏多，需要適時冷靜下來。

謝亞軒今天投進3顆三分球，攻下15分是全隊本土球員最多，他表示，雖然賽前經歷4連敗，但大家依舊維持心情，專注做到教練希望執行的策略，整體來說比上周好很多，「自己投籃把握度要更好，空檔算比較多，希望自己更穩定一點。」

攻城獅今日在主場舉行「KID x 野人生活節」主題周，賽前球團邀請3位12強賽中華隊國手黃子鵬、朱育賢與陳冠宇出席簽名會，並擔任開球嘉賓，只可惜沒能留住勝利，明天將對上雲豹。

中信特攻今天擊敗新竹御嵿攻城獅隊，終止4連敗。圖／TPBL提供
中信特攻今天擊敗新竹御嵿攻城獅隊，終止4連敗。圖／TPBL提供

中信特攻 攻城獅 朱育賢 籃球 謝亞軒

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