HBL／林秉學飆進致勝一擊 東山逆轉成功搭上8強末班車

113學年度HBL高中籃球聯賽東山高中今天靠著林秉學終場前27秒飆進致勝一擊，在男子組複賽外卡戰以59比58逆轉擊敗北市成功，驚險搭上8強末班車。

東山從資格賽、預賽再到複賽已經3度對戰北市成功，且皆以勝利收場，如今雙方在外卡戰再度交鋒，力拚最後1張HBL男子組8強門票。

不料兩隊外卡賽再度碰頭，戰況呈現膠著，甚至東山在第4節最後2分14秒還一度落後7分，不過隨後拉出一波9比1攻勢，包含林秉學終場前27秒的致勝一擊，最後以1分之差力克北市成功，終於達成自109學年度後再度躋身8強之列。

曾被視為中部新勢力的東山，近兩年屢屢在資格賽止步，且連3年無緣8強，今年捲土重來，東山教練廖覎鋕賽後接受媒體聯訪時表示，一直為了重返8強努力，這週幾乎沒什麼睡覺，「感謝這些小朋友，他們都有很好潛力，只是需要HBL舞台的歷練。」

東山重返8強，隨隊教師柯斐馨履行和球員間的賭注，克服恐懼生吃小黃瓜。 圖／高中體總提供

東山重返8強，隨隊教師柯斐馨履行和球員間的賭注，克服恐懼生吃小黃瓜。 圖／高中體總提供

有趣的是，看著東山興奮晉級8強，隨隊教師柯斐馨賽後也克服恐懼吃小黃瓜慶祝，他透露，這是兌現賽前與球員們的賭注，因為他很不喜歡小黃瓜的味道，但之前東山晉級8強，他就吃過，就算他不喜歡，卻依舊期待能再次吃到小黃瓜（晉級8強）。

隨著外卡賽今天落幕，本屆男子組8強正式出爐，除了東山、松山高中外，其餘包含能仁家商、東泰高中、南湖高中、光復高中、錦和高中及南山高中；女子組8強則是普門中學、淡水商工、永平高中、北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中及苗栗高商。