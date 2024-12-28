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HBL／查傑、劉程恩雙箭頭 松山破外卡魔咒闖進8強

中央社／ 屏東28日電
「綠色神盾」松山破除「外卡魔咒」挺進８強。 圖／高中體總提供
「綠色神盾」松山破除「外卡魔咒」挺進８強。 圖／高中體總提供

HBL高中籃球聯賽松山高中今天靠著雙箭頭查傑、劉程恩聯手攻下51分，在男子組複賽外卡戰以87比73擊敗宜蘭高中，取得8強門票，同時破除「外卡魔咒」。

作為HBL傳統勁旅的「綠色神盾」松山，過去幾乎是男子組8強的固定班底，然而校史尚未有從複賽外卡戰出線的紀錄，而最近一次是在108學年度不敵南湖高中，導致未能前進8強，成為當屆一大冷門。

頂住輸球賽季就提前結束的壓力，松山今天除了查傑豪取全場最高28分，劉程恩也挹注23分、9籃板、6抄截，搭配劉廷寬的15分，早早鎖定戰果，三人聯手率隊以14分之差力退宜中，破除「外卡魔咒」如願搶下8強門票。

球員、教練時期皆經歷過松山的「外卡魔咒」，松山教練葉韋喬賽後接受媒體聯訪時笑說，終於打破魔咒，尤其日前在複賽遭到南山高中後衛黃瀚陞飆進致勝一擊，至今仍餘悸猶存，甚至做夢還會夢到，因此壓力相當大，「但透過多磨1場機會，相信我們的凝聚力會更好，期許把這個感覺帶進8強。」

被葉韋喬寄予厚望扛下「小黑」林現惟畢業後的空缺，高二前鋒劉廷寬透露，一直把林現惟當作偶像，同時設下達到林現惟數據的目標，兩人平時也經常聯絡，劉廷寬還會主動詢問林現惟旅美的訓練菜單，「這個暑假很努力加強投籃，希望（球技）離學長愈來愈近。」

HBL HBL男子組 宜蘭高中 松山高中

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