TPBL／夢想家三洋將只拿21分 不敗主場遭戰神攻破

本季在主場還不曾輸過球的福爾摩沙夢想家，今天在主場出戰台北台新戰神不僅出現進攻嚴重熄火的問題，在籃板的鞏固上也出現漏洞，讓戰神全場抓下21顆進攻籃板，最終戰神也以86：69打破夢想家在「魔鬼主場」的6連勝。

夢想家本季在主場拉出一波開季6連勝，成為本季最難被攻破的主場，至於戰神則是在近期傷了洋將麥卡倫後，陷入一波3連敗的低潮，但今天作客夢想家「魔鬼主場」，戰神卻打出精彩一戰。

戰神今天團隊共計4人得分來到雙位數，其中以米勒攻下18分最佳，至於面對前東家的錢肯尼，更是從板凳出發攻下16分，不過今天戰神能夠一路領先，最大的關鍵仍在於籃板的差距，戰神三名洋將米勒、艾力克、羅賓森加上雷蒙恩共計抓下16顆進攻籃板，讓戰神整場比賽比夢想家整整多出17次的出手機會。

反觀今天夢想家在主場出賽卻在攻守兩端都失調的狀況，身為聯盟本季三分球平均命中數最多的球隊，今天三分球出手33次卻僅命中7球，且球隊唯二得分破雙位數的球員還都是本土球員，分別為馬建豪的14分與林俊吉的15分，三位洋將貝奇、高柏鎧、帕奇爾合計僅拿下21分，成為夢想家進攻熄火的一大關鍵。

最終戰神也以17分差距成為本季首支攻破夢想家主場的球隊，今天上場31分鐘拿下5分、9助攻的戰神主控丁聖儒表示，球隊在本季歷經連敗、連勝、連敗的起伏後，今天能夠在客場擊敗夢想家對於士氣確實有很大幫助。

對於在麥卡倫離隊後又重新扛起組織球隊進攻的工作，丁聖儒也說：「我上場後還是以切入傳球為主，尤其今天自己投籃手感也不是很好，平常在球隊我也是扮演潤滑劑的角色，因為我中英文都還可以，可以幫助本土球員與洋將互相溝通。」