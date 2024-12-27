HBL／花體外卡戰致勝一擊落空 無緣晉級8強

113學年度HBL高中籃球聯賽花蓮體中睽違11年挺進男子組複賽，可惜今天范植愷執行致勝一擊未果，外卡戰以64比66惜敗北市成功，無緣前進8強。

花體上次晉級複賽已是102學年度，本季在范植愷、鄭維佑等主力帶領下，一舉通過資格賽、預賽考驗，睽違11年再度取得12強複賽門票，並在日前對戰彰縣成功，搶下校史12強複賽首勝，只不過仍落入外卡戰，與北市成功交鋒、爭取晉級最後一線生機。

首節花體與北市成功緊咬比分，沒想到第2節進攻端突然當機，導致陷入雙位數落後，花體總教練葉書瑋適時暫停點醒球員，並在第4節上演反撲，一舉追到僅差2分，甚至逼出對手發球失誤，但范植愷未能投進致勝一擊，最後花體就以2分之差惜敗。

葉書瑋賽後接受媒體聯訪時透露，由於當下已經沒有暫停，因此讓球員自行發揮，而范植愷是陣中目前狀況最佳的球員之一，只是很可惜沒有把握住空檔機會，葉書瑋也在賽後鼓勵球員，並準備晚上犒賞子弟兵這段時間的辛勞。

北市成功在何亞翰22分、12籃板「雙10」表現帶領下，保住晉級生機，明天將與東山高中對決，力拚最後1張8強門票，教練蔡君豪提到，打到這個階段不用想太多，就是放手一搏，即便本屆從資格賽、預賽再到複賽還未從東山手中取勝過，「但我也告訴球員，前面輸不見得最後會輸。」