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「意圖製造暴亂」戒嚴案首位 南韓檢方起訴前國防部長金龍顯

SBL／超級籃球聯賽基隆連3天免費入場 文化中心外牆直播

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽。圖／基隆市政府提供
第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽。圖／基隆市政府提供

第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽，今天到29日，每天各4場，下午1時、3時、5時及晚間7時，全部開放免費入場。基隆文化中心外牆，同步直播連三天晚最後一場賽事，讓市民能感受籃球的熱情。

今天首場賽事「台灣電力v.s台元紡織」，中華民國籃球協會邀請基隆市政府教育處長徐嬿立到場開球及觀賽，與學生及市民共襄盛舉。徐嬿立表示，感謝中華民國籃球協會，今年開始在基隆市立體育館舉辦超級籃球聯賽，此次更為了共同推廣籃球運動，免費開放所有市民免費入場。

基隆市府補助各校戶外教學經費，鼓勵更多學子進場觀賞，給予學生不同體育學習機會；對於未能到場的市民，市府展開即時連線直播，在基隆文化中心外牆上，從今天到29日連3天，直播每晚7至9時的賽事。

明德國中校長徐仁斌說，學校今天來了約90名學生，職業籃球比賽真的很不一樣，整個聲光效果、比賽規格、球技戰略等，對學生來說都是很難得的體驗，感謝市府引進資源，並且讓學生可以入場近距離感受比賽。

市長謝國樑表示，市府不遺餘力推動基隆體育發展，不論是全民運動或是學校體育，期望引進多元資源提供學生及市民，未來會繼續帶動城市運動風氣，推動基層體育發展。

基隆市府將成立SBL成在地籃球隊，明年起每年編列3千萬、執行3年，預算3日獲議會通過。市府希望透過成立SBL基隆球隊，結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽。圖／基隆市政府提供
第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽。圖／基隆市政府提供
第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽。圖／基隆市政府提供
第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽。圖／基隆市政府提供
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第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽，今起在基隆市立體育館展開3天熱身賽。圖／基隆市政府提供
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