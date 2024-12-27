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HBL／彰縣成功高中不敵宜中結束驚奇賽季 教練肯定球員表現

中央社／ 屏東27日電
113學年度高中籃球聯賽（HBL）彰縣成功（圖）27日在男子組複賽外卡戰以70比75惜敗宜蘭高中，確定無緣晉級8強，同時為今年的驚奇賽季劃下句點。（高中體總提供）中央社
113學年度高中籃球聯賽（HBL）彰縣成功（圖）27日在男子組複賽外卡戰以70比75惜敗宜蘭高中，確定無緣晉級8強，同時為今年的驚奇賽季劃下句點。（高中體總提供）中央社

首度勇闖HBL高中籃球聯賽的男子組複賽，彰縣成功今天在外卡戰以70比75不敵宜蘭高中，為本季劃下句點，不過教練馬澤閎仍肯定子弟兵表現。

球隊陣容以高一為主體的彰縣成功，接連通過資格賽、預賽的考驗，如願取得校史首張12強複賽門票，然而在經驗、肌力皆不如對手的情況下，體能負荷成為最大難關，隨著今天在外卡戰以5分之差惜敗宜中，彰縣成功的驚奇賽季也正式落幕。

今年才接任彰縣成功的兵符，總教練馬澤閎賽後接受媒體聯訪時表示，雖然無緣前進8強，不過仍肯定球員們的表現，畢竟首要目標是鎖定通過資格賽，目前子弟兵發揮已經超乎預期，「尤其我們這批主力幾乎都是高一，相信經過這次的複賽洗禮，他們在經驗上能夠獲得一定程度提升。」

馬澤閎透露，回去後將著手布局新賽季，並規劃讓球員每個月參加盃賽、維持比賽的手感，期許在明年打出新的氣象。

擋住彰縣成功決勝節的反撲，宜中靠著華宸終場前投進關鍵2分，鎖定戰果，挺進8強仍保有一線生機，不過明天將與傳統勁旅「綠色神盾」松山高中爭取晉級門票，教練林德齊指出，只能盡力而為、拚一個機會，「期許球員們都能骰到6，關鍵在看臨場表現。」

HBL HBL男子組 籃球

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