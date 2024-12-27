HBL／彰縣成功高中不敵宜中結束驚奇賽季 教練肯定球員表現
首度勇闖HBL高中籃球聯賽的男子組複賽，彰縣成功今天在外卡戰以70比75不敵宜蘭高中，為本季劃下句點，不過教練馬澤閎仍肯定子弟兵表現。
球隊陣容以高一為主體的彰縣成功，接連通過資格賽、預賽的考驗，如願取得校史首張12強複賽門票，然而在經驗、肌力皆不如對手的情況下，體能負荷成為最大難關，隨著今天在外卡戰以5分之差惜敗宜中，彰縣成功的驚奇賽季也正式落幕。
今年才接任彰縣成功的兵符，總教練馬澤閎賽後接受媒體聯訪時表示，雖然無緣前進8強，不過仍肯定球員們的表現，畢竟首要目標是鎖定通過資格賽，目前子弟兵發揮已經超乎預期，「尤其我們這批主力幾乎都是高一，相信經過這次的複賽洗禮，他們在經驗上能夠獲得一定程度提升。」
馬澤閎透露，回去後將著手布局新賽季，並規劃讓球員每個月參加盃賽、維持比賽的手感，期許在明年打出新的氣象。
擋住彰縣成功決勝節的反撲，宜中靠著華宸終場前投進關鍵2分，鎖定戰果，挺進8強仍保有一線生機，不過明天將與傳統勁旅「綠色神盾」松山高中爭取晉級門票，教練林德齊指出，只能盡力而為、拚一個機會，「期許球員們都能骰到6，關鍵在看臨場表現。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言