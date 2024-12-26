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PLG／富邦勇士邀4名韓國啦啦隊來台亮相 原來是李珠珢前東家

聯合新聞網／ 綜合報導
APEX經紀公司公布本周末來台參加PLG富邦勇士韓國主題周名單。APEX IG
APEX經紀公司公布本周末來台參加PLG富邦勇士韓國主題周名單。APEX IG

職籃P聯盟(PLG)富邦勇士隊昨宣布，12月唯一一檔主題周將在28、29日於和平籃球館登場，球團聯手多家韓國知名品牌，共同規劃「歐巴~撒拉嘿勇사랑해요」韓國主題活動，並邀請四位韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊女孩鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉來到台灣，Fubon Angels韓籍新成員金渡娥、金子仁也會首度加入應援與球迷們見面。

於今天4名啦啦隊所屬經紀公司APEX，也在官方IG公布4名啦啦隊來台訊息，受到不少關注，而APEX正是李珠珢先前在韓國職棒起亞虎啦啦隊經紀公司。李珠珢今年7月底應邀來台在大巨蛋參加中華職棒富邦悍將活動，正是由APEX負責，如今也讓不少粉絲懷念。

李珠珢雖原屬起亞虎啦啦隊，但今年9月開始不再應援，之後便傳她與APEX經紀公司解約，至今都未再參與啦啦隊活動。

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