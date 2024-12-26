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TPBL／戰神1月推紓壓主場周 挑戰拳擊機送驚喜好禮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神隊1月主場推出「MARS AFTERWORK」 讓你與壓力Say Goodbye。圖／台北台新戰神隊提供
戰神隊1月主場推出「MARS AFTERWORK」 讓你與壓力Say Goodbye。圖／台北台新戰神隊提供

台北台新戰神隊主場「MARS AFTERWORK」將於1月5日、8日及10日登場，邀請所有戰友揮別疲憊，盡情享受熱血籃球賽事與豐富活動帶來的紓壓時光，現場準備了多樣釋放壓力挑戰與好禮，並推出學生日優惠、星光票五折等多項專屬福利。

活動期間，戰神主場精心準備多樣紓壓活動及好禮，只要完成指定任務，即可獲得限量贈品，包括「戰神紓壓球」，讓你一捏壓力全空，「戰神補給站30元折價券」，讓你品嚐炸雞、薯條、披薩、章魚燒、茶飲等美食還可享折扣，讓心情隨著美味放鬆、煩惱瞬間消失。

陳文宏也分享了他的紓壓秘訣：「吃好料，絕對是最好的放鬆方式！」現場還設有「戰神歡樂BAR」，邀請大家挑戰輪盤試手氣，可獲得戰神精心準備的小點或飲品，丁聖儒同樣也以吃美食作為療癒方式：「吃好吃的或去踏青，心情會好很多。」

而「戰神拳擊機」讓你釋放所有來自生活與工作的壓力，每日排行榜前三名的挑戰者還能獲得驚喜好禮，陳文宏笑稱：「澎澎來打這個應該霸榜。」陳冠全則回應：「還真沒打過，對我來說最好的放鬆方式，是一個人在房間不講話一整天。」1月5日限定活動「Taishin Wonders拳王挑戰賽」，邀請戰友們與男神女神俐蓁、甜心、講薑、闕闕、阿戴及皓皓正面對決，挑戰成功即可贏得合影拍立得，留下難忘回憶。

2025年1月的戰神主場「MARS AFTERWORK」等你一同釋放壓力，1月8日及10日的平日主場賽事，還有限量學生日優惠，持學生證即可免費領取限量門票，更推出第二節結束後的星光票五折，邀請你下班後隨時加入，共享戰神熱血時光。

此外，台北市民朋友別忘了專享好康，1月5日為大同區及萬華區，1月8日為松山區及信義區，1月10日為大安區及文山區，該區市民可於指定日期兌換限量門票，與我們一起拋開疲憊與煩惱，沉浸在熱血沸騰的籃球賽事及歡樂活動中。

籃球

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