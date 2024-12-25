東超／盧峻翔陷犯規麻煩飆21分 領航猿仍不敵B聯賽冠軍

在東超拉出一波3連勝的桃園璞園領航猿，今天進行隊史首場東超主場賽事，不過受到近期魔鬼賽程考驗體能大受影響，今天迎戰上賽季B聯盟冠軍廣島蜻蜓陷入苦戰，尤其防線遭到廣島蜻蜓洋將伊文斯撕裂單場猛轟33分，最終廣島蜻蜓就以84：73中斷領航猿開季3連勝。

領航猿近期在東超與PLG的密集賽程考驗下，狀態出現起伏，包括近3場PLG賽事吞下2敗，甚至還傷了洋將葛拉漢，而今天領航猿則是迎接隊史在東超的首場主場賽事，並碰上B聯盟上賽季冠軍廣島蜻蜓。

首節賽事主場出賽的領航猿卻出現慢熱的問題，尤其是三分球投籃手感不佳，反觀廣島蜻蜓在洋將伊文斯（Dwayne Evans）與中村拓人在內外聯手開砲下，加上替補上陣的上澤俊喜也在三分線外狙擊，讓領航猿首節一度落後達到13分。

第二節開打後領航猿吹起反攻號角，伯朗與李家慷的三分球幫助領航猿一度追到僅剩5分差距，但手感發燙的伊文斯在該節個人就拿下14分，至於領航進攻狀況最好的盧峻翔在第二節剩下4分40秒時就吞下個人第3犯，只能回到場邊休息，導致領航猿一度落後到20分，上半場打完領航猿也以16分落後。

易籃後，領航猿在盧峻翔連續完成「三分打」與命中三分球後再度展開反撲，追到僅剩9分差距，儘管盧峻翔隨後又因為犯規問題被迫回到板凳，但包括關達祐、李家慷和陳力生都有得分表現，幫助領航猿三節打完追到僅剩7分差。

末節領航猿在防守端無法限制對手的情況下，幾次外線空檔與上籃機會也都未能把握，讓雙方分差始終維持在8分以上，比賽最後1分05秒伊文斯的三分球更幫助廣島蜻蜓取得11分領先，澆熄了領航猿反撲氣燄，最終領航猿就以11分差距吞下賽季首敗。

領航猿今天以身陷犯規麻煩的盧峻翔拿下21分最佳，洋將瓊斯雖然有13分進帳，但全場三分球10投僅1中，伯朗也只有11分表現，並且在防守端遭到對手頻頻打點，至於廣島蜻蜓則以伊文斯拿下33分最佳，23歲的年輕後衛中村拓人則有18分進帳。

【中央社台北25日電】

桃園璞園領航猿今天在主場對戰日本廣島蜻蜓，球星盧峻翔攻下21分，可惜仍白忙一場，最終以73比84落敗、3連勝止步，苦吞在東亞超級聯賽（EASL）首敗。

首度取得東亞超級聯賽（EASL）參賽資格的桃園璞園領航猿，開季前3戰都拿下勝利，今天在主場桃園市立綜合體育館迎戰日本廣島蜻蜓。

廣島蜻蜓前2節展現火燙手感，團隊命中率高達52％，取得53比37領先，反觀領航猿在葛拉漢（Treveon Graham）缺陣情況下，伯朗（Alec Brown）火力未能發揮，因此陷入苦戰。

領航猿的盧峻翔上半場拿到12分，第3節陷入犯規麻煩，所幸在瓊斯（Jarrod Jones）與關達祐火力挹注下，前3節結束追成60比67。

決勝節領航猿一度落後12分，靠著盧峻翔、伯朗在外圍接力開火，將差距縮小至8分，但追分關鍵時刻瓊斯連續2次三分球出手都落空，也讓球隊追分氣勢受到影響，最終無力扭轉戰局。

領航猿以盧峻翔表現最佳，攻下21分、3助攻，瓊斯獲得13分，伯朗、關達祐各得11分。

廣島蜻蜓的伊凡斯（Dwayne Evans）轟下33分、11籃板，是球隊贏球功臣之一，在收下這一勝後，廣島蜻蜓A組戰績追上領航猿，兩隊同為3勝1敗。