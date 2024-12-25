HBL／光復、南山、錦和晉8強 松山落入外卡
HBL高中籃球聯賽光復高中今天在男子組複賽以75比50力退松山高中，提前確定與南山高中、錦和高中躋身8強之列，而落敗的松山落入外卡。
113學年度HBL男子組複賽在屏東縣立體育館點燃戰火，上季與冠軍擦肩而過的光復今年捲土重來，期盼再度問鼎金盃，複賽前3戰皆搶下勝利後，光復今天靠著邱泓愷攻下全隊最高17分，搭配張鈞淮貢獻13分、7籃板、4抄截，不僅順利確定晉級，攜手南山、錦和搭上8強列車，而松山則落入外卡。
歷經昨役驚險擊敗彰縣成功，光復總教練陳定杰接受中央社採訪時表示，今天早上有修正一些東西，很開心球員調整得非常快，這是值得慶幸的事情，「其實過『每座山』都很辛苦，最差就是搶1勝晉級，尤其我們沒有訂到27日的飯店，不過小朋友們成功做到了。」
本季光復仰賴張鈞淮、謝昀達的雙槍搭配，陳定杰指出，張鈞淮是球隊重點栽培球員，但他一直想要證明自己，反倒與團隊融入程度沒有這麼好，因此陳定杰在賽前分享「灌籃高手」故事，告訴他們湘北高中如何擊敗強敵山王工業，希望兩人能夠從中得到體悟。
男子組B組部分，僅有東泰高中確定晉級8強，其餘包含南湖高中、能仁家商及東山高中皆有機會避免打外卡戰、提前取得8強門票，其中南湖將在明天與東山正面交鋒，影響3隊的晉級態勢。
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