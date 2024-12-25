快訊

女員工遭主管性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討

央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

唐綺陽罕提曾有「一年短命婚姻」 被母1句話激到賭氣結婚

聽新聞
0:00 / 0:00

東超聯賽／林書豪飆18分但反撲失利 台日「國王」對決琉球黃金國王收4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪(左)客場出征攻下18分。圖／國王提供
林書豪(左)客場出征攻下18分。圖／國王提供

東亞超級聯賽（EASL）今天上演兩場「耶誕大戰，率先登場的戰場在沖繩，林書豪領軍的新北國王客場面對日本B聯盟亞軍琉球黃金國王，國王第二節一度領先，但沒能擋下琉球黃金國王34歲射手岸本隆一，讓他三分球7投6中轟下20分，包括讀秒階段的幸運三分彈，助隊以82：74迎接東超4連勝，國王苦吞第2敗。

岸本隆一第一節三分球3投俱中，單節攻下11分，助琉球黃金國王取得25：21領先；國王首節外線失準，團隊三分球5投盡墨，靠洋將沃許本強攻內線拿下9分才咬住比數。

國王第二節前兩次外線嘗試也失手，直到桑尼進球才助隊外線開張，接續林書緯和林書豪兄弟檔也追加外線，讓國王反以33：31超前，但岸本隆一也回敬外線， 松脇圭志再追加第二節尾聲的壓哨三分彈，讓琉球黃金國王帶著46：38領先進入下半場

琉球黃金國王第三節持續維持優勢，國王靠林書豪節末高難度進球、桑尼2罰俱中下，比分再追近到57：60。

林書緯客場出征。圖／國王提供
林書緯客場出征。圖／國王提供

第四節李愷諺率先得分，曼尼高再進球，連拿4分的國王再度取得領先，但松脇圭志暫停後馬上飆進外線，帶動地主一波9：0攻勢，包括洋將·阿魯瑪（Keve Aluma）的雙手暴扣；6分22秒換國王喊出暫停，但恢復比賽後阿魯瑪投進外線，琉球黃金國王領先擴大到72：63。

國王追分階段林書豪跳投「麵包」，沃許本1分58秒的空中接力機會又「放槍」，直到1分08秒曼尼高才以外線打破得分荒，也助隊追到71：75；不過45秒琉球黃金國王洋將柯克（Alex Kirk）2罰俱中，曼尼高雖再飆進外線，5.7秒岸本隆一倉促出手的三分球又幸運彈框進球，讓琉球黃金國王以82：74留下勝利。

除岸本隆一外線開火，阿魯瑪也有21分、10籃板「雙10」演出；國王以曼尼高19分最佳，林書豪18分，桑尼15分、10籃板。

國王上季打進東超最後4強，但今年前3戰只拿1勝，想再搶下分組前2的晉級門票難度增加不少。

籃球

延伸閱讀

TPBL／怒批裁判遭聯盟罰款 國王發聲明力挺林書豪、萊恩

TPBL／林書豪頭部爆血怒批裁判 聯盟判罰款5萬

TPBL／開賽就見血 林書豪批保護球員應是裁判第一目標

TPBL／7天住4城市 林書豪坦言沒精神、不舒服

相關新聞

東超聯賽／林書豪飆18分但反撲失利 台日「國王」對決琉球黃金國王收4連勝

東亞超級聯賽（EASL）今天上演兩場「耶誕大戰，率先登場的戰場在沖繩，林書豪領軍的新北國王客場面對日本B聯盟亞軍琉球黃金...

HBL／邱靖追籃球夢 前男籃國手父親放手支持

南山高中今天在HBL男子組複賽以84比63擊敗花蓮體中，前台灣男籃國手邱宗志也到場替兒子邱靖加油，他透露，邱靖今年想改打...

籃球／日職籃熊本Volters派U15球隊來台 TPBL促成交流

日本職籃B聯盟第2級球隊熊本Volters，在TPBL安排聯繫下，派出U15的球隊從今天起來台訪問並進行友誼賽，達到培養...

TPBL／海神球員前進幼兒園 艾德化身聖誕老人送驚喜 

高雄全家海神聖誕節送驚喜，備戰賽季不忘回饋社區，今天造訪高雄市苓雅區成功國小，與幼兒園「海豚班」和國小部的小朋友互動，配...

TPBL／攻城獅野人生活節主題周 12強英雄跨界辦簽名會

新竹御嵿攻城獅球團28日將在主場對戰新北中信特攻、29日出戰桃園台啤永豐雲豹，球團宣布本周迎接「LIONKIDS野人生活...

TPBL／夢想家拚主場7連勝 27日不敗迷你蛋迎戰戰神

TPBL福爾摩沙夢想家隊目前戰績為9勝3敗，持續緊咬龍頭，27日將於台中洲際迷你蛋主場對決台北台新戰神隊，挑戰本季主場7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。