東超聯賽／林書豪飆18分但反撲失利 台日「國王」對決琉球黃金國王收4連勝

東亞超級聯賽（EASL）今天上演兩場「耶誕大戰，率先登場的戰場在沖繩，林書豪領軍的新北國王客場面對日本B聯盟亞軍琉球黃金國王，國王第二節一度領先，但沒能擋下琉球黃金國王34歲射手岸本隆一，讓他三分球7投6中轟下20分，包括讀秒階段的幸運三分彈，助隊以82：74迎接東超4連勝，國王苦吞第2敗。

岸本隆一第一節三分球3投俱中，單節攻下11分，助琉球黃金國王取得25：21領先；國王首節外線失準，團隊三分球5投盡墨，靠洋將沃許本強攻內線拿下9分才咬住比數。

國王第二節前兩次外線嘗試也失手，直到桑尼進球才助隊外線開張，接續林書緯和林書豪兄弟檔也追加外線，讓國王反以33：31超前，但岸本隆一也回敬外線， 松脇圭志再追加第二節尾聲的壓哨三分彈，讓琉球黃金國王帶著46：38領先進入下半場

琉球黃金國王第三節持續維持優勢，國王靠林書豪節末高難度進球、桑尼2罰俱中下，比分再追近到57：60。

林書緯客場出征。圖／國王提供

第四節李愷諺率先得分，曼尼高再進球，連拿4分的國王再度取得領先，但松脇圭志暫停後馬上飆進外線，帶動地主一波9：0攻勢，包括洋將·阿魯瑪（Keve Aluma）的雙手暴扣；6分22秒換國王喊出暫停，但恢復比賽後阿魯瑪投進外線，琉球黃金國王領先擴大到72：63。

國王追分階段林書豪跳投「麵包」，沃許本1分58秒的空中接力機會又「放槍」，直到1分08秒曼尼高才以外線打破得分荒，也助隊追到71：75；不過45秒琉球黃金國王洋將柯克（Alex Kirk）2罰俱中，曼尼高雖再飆進外線，5.7秒岸本隆一倉促出手的三分球又幸運彈框進球，讓琉球黃金國王以82：74留下勝利。

除岸本隆一外線開火，阿魯瑪也有21分、10籃板「雙10」演出；國王以曼尼高19分最佳，林書豪18分，桑尼15分、10籃板。

國王上季打進東超最後4強，但今年前3戰只拿1勝，想再搶下分組前2的晉級門票難度增加不少。