TPBL／攻城獅野人生活節主題周 12強英雄跨界辦簽名會

新竹御嵿攻城獅球團28日將在主場對戰新北中信特攻、29日出戰桃園台啤永豐雲豹，球團宣布本周迎接「LIONKIDS野人生活節」主題周，邁入第3年的主題仍有夜宿球場活動，將以「睡衣趴」為主軸，球團規劃豐富互動遊戲，世界棒球12強奪冠的中華隊許多球星也將親臨球場共襄盛舉。

攻城獅球團特別邀請世界棒球12強冠軍中華隊眾多球星出席，12月28日將由陳冠宇、黃子鵬、朱育賢出席，12月29日則是由林昱珉、王志煊、陳晨威出席。中華隊球星將在兩日賽前的下午1點15分到1點45分在南側觀眾迴廊進行賽前簽名會，只要於比賽當日購買主題日聯名商品或24到25賽季攻城獅主戰球衣，即可憑消費明細至球迷服務處兌換簽名會號碼牌，每日限量40張，發完為止。本次簽名會只限簽「世界十二強官方比賽用球」，於攻城獅官方商品部消費滿千享加價購優惠888元一顆。

每季僅有一次的夜宿球場活動將在12月27日晚間登場，本屆夜宿球場活動將以睡衣趴為主題，盼能傳達獅紫軍就是一家人的核心理念，邀請獅紫軍一同在聖誕佳節來攻城獅主場溫馨度過，與球員一起體驗「營火晚會」、「枕頭大戰」等豐富團康活動。

只要報名本次夜宿球場活動，即可獲得獅紫軍家人戶口名簿紀念小卡、限定商品200元折價券共4張，且睡衣趴裝扮經現場工作人員評選最有創意的，還有機會獲得國家地理服飾紀念商品或攻城獅球員實戰球衣，歡迎獅紫軍一起在聖誕節週末到攻城獅主場留下最難忘的聖誕節回憶。

LIONKIDS 野人生活節主題商品由KID林柏昇攜手Muse Girls瑟七、霖霖親自演繹。圖／攻城獅隊提供

攻城獅球團希望能在聖誕節週末傳遞感恩惜福之意，推出「飲水獅源」計畫，協助球員回饋母校，希望能幫助更多基層籃球隊伍獲得更多裝備資源。

攻城獅球團此次特別與KID林柏昇自創的同名潮流品牌「KID®」聯名合作，推出豐富戶外風格商品；攻城獅球團聖誕節也特別與「家扶幸福小舖」合作，透過公益採購協助貧困家庭的家長們就業。