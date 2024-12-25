HBL／光復逆轉擊敗成功 總教練：培養選手打硬仗
光復高中今天在高中籃球聯賽（HBL）複賽碰上彰化縣成功高中，前3節落後9分，決勝節以30比5攻勢逆轉，以95比79奪3連勝，總教練陳定杰肯定團隊表現說，可藉此培養球員打硬仗。
113學年度HBL複賽在屏東縣立體育館舉行，賽前拿下2連勝的新竹市私立光復高級中學對戰彰化成功高級中學，首節還以37比29領先，未料次節風雲變色，半場以52比54落後，而成功第3節更以一波20比13攻勢拉開差距。
陳定杰告訴中央社記者，對方打得很好，反而光復球員第3節進攻端打得太急躁，「心態有點崩掉」。他告訴球員：「輸贏又怎麼樣，就算這場輸，明、後天打好，還是有機會晉級」，鼓勵球員放開來打。
光復球員謝昀達、陳立凱各拿19分，幫球隊奪得複賽3連勝，距8強更近一步。
陳定杰表示，光復過去幾年打太順，落後時反而不會處理球，這是上屆冠軍賽輸球原因。這場是很好的經驗，可讓球員學著如何打硬仗。
男子組複賽12隊分2組進行單循環賽，分組前3直接前進8強，分組4到6名須打外卡賽，目前A組光復、B組新北市能仁高級家事商業職業學校、新竹縣東泰高級中學都拿下3連勝，比較對戰後，東泰成為首支前進8強球隊。
較令人意外的是衛冕軍新北南山高級中學以83比87輸給新北錦和高級中學，吞複賽首敗，目前在A組戰績與錦和同為2勝1敗。
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