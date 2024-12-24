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TPBL／國王Kings Gallery本周開幕 展示林書豪職涯收藏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
展區還會有多款林書豪在NBA時期的戰袍。圖／新北國王提供
展區還會有多款林書豪在NBA時期的戰袍。圖／新北國王提供

TPBL新北國王本周即將迎來2024年的最後一周賽事，球團精心籌備的 Kings Gallery 也將於28日開幕，邀請球迷至新莊體育館內二樓西側環廊參觀，展覽空間紀錄了球隊創隊以來的重要時刻，不僅成為球迷能深入了解球隊文化的全新地標，更以展品生動重現新北國王挑戰輝煌的歷程，讓球迷能深刻感受球隊的精神與故事。

Kings Gallery 匯聚了球隊創隊以來的珍貴記憶，為球迷打造了一趟穿越時光的旅程，館內展品內容豐富，包括冠軍獎盃、紅寶石版冠軍戒指、創隊首勝用球以及歷年球衣等珍藏。此外，還展示了隊史上的重要物品，例如曼尼高大四喜紀念球、林家兄弟首次同場比賽的紀念徽章、球員實戰球鞋，以及由傳奇藝術家漢密爾頓（Jeff Hamilton） 設計的國王專屬外套等。

林書豪分享在NBA職涯的收藏品。圖／新北國王提供
林書豪分享在NBA職涯的收藏品。圖／新北國王提供

本次展覽的亮點之一為林書豪展區，該區域展示了書豪在 NBA 時期的戰袍，以及為新北國王奪冠時穿著的實戰球鞋。此外，還包括效力於多倫多暴龍奪冠時，由美國饒舌巨星德雷克（Drake）設計的訂製外套，以及林書豪個人收藏的多雙球鞋和球迷禮物。從紐約尼克開始的故事鼓舞了無數人，無論在場上還是場外，都展現了無懼挑戰與追求夢想的精神，也期盼能在新北繼續延續這份感動給所有球迷。

館內展覽內容將隨時間不斷更新，紀錄球隊創造的每一個新篇章，定期更換不同的收藏。還有更多精彩展品等待揭曉，歡迎球迷們至 Kings Gallery 一探究竟，細細品味每一段珍貴歷程。

籃球

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