TPBL／海神陳懷安場均10.3助攻 生涯首獲單周最佳球員

TPBL高雄全家海神控球後衛陳懷安，在上周以場均10.3助攻、12.3分、5.3籃板表現，生涯首度獲選TPBL單周表現優異球員，並靠著亮眼數據表現幫助海神隊近5場拿下3勝，成為上周一大驚奇。

海神在近期與主控布銳克曼達成離隊協議後，由陳懷安扛起更重的控球責任，總教練費雪也恭喜陳懷安獲獎實至名歸，臨危受命扛起責任，幫助球隊拿下勝利，很開心見到他的成長，並提到學習掌控節奏是陳懷安的未來課題，「他能攻能守，能切能投，能看到空檔送出助攻，同時具有不錯的體能素質。未來還有很長的路要走，相信他可以透過比賽繼續成長，學習掌控節奏，何時快攻、何時慢下來執行戰術，會是幫助他成為更為優秀球員的關鍵。」

過去效力SBL高雄九太時期，陳懷安就因為高大的身材與極具創意的傳球方式受到關注，然而T1聯盟前三季在海神由布銳克曼掌舵的情況下，出賽機會並不多，不過本季他打出新氣象，場均6.8助攻暫居聯盟第3，另有7.3分、3.7籃板貢獻，其中18日對戰神送出11助攻，20日交手桃園雲豹更送出平聯盟紀錄的14助攻。

陳懷安感謝隊友及教練團的信任和鼓勵，同時感謝所有神隊友的支持，希望大家繼續進場為海神吶喊加油，「謝謝教練給我很大的空間，即便失誤還是不斷鼓勵我，也謝謝隊友們場上的協助，讓我有信心打每一場比賽。」