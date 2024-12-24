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TPBL／NBA選秀狀元再度挑戰台籃！夢想家簽下班尼特

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊簽下前NBA選秀「狀元」班尼特。圖／夢想家隊提供
夢想家隊簽下前NBA選秀「狀元」班尼特。圖／夢想家隊提供

福爾摩沙夢想家球團今天正式宣布簽下洋將，2013年NBA選秀會「狀元」班尼特（Anthony Bennett）將再度挑戰台灣職籃，今天已經抵達台灣，將全力和夢想家備戰TPBL。

身高203公分、體重111公斤的班尼特目前31歲，畢業於美國NCAA內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada Las Vegas），大學期間場均16.1分、8.2籃板，2013年NBA選秀會被騎士隊挑中成為選秀狀元，接續也曾穿上灰狼隊、暴龍隊和籃網隊戰袍。

班尼特2022到23賽季曾來台加入PLG新竹街口攻城獅隊（現TPBL新竹御嵿攻城獅），場均貢獻22.6分、12.2籃板、2.9助攻。

夢想家總經理韓駿鎧說：「大家之前也看過班尼特的好表現，非常期待他與球隊的磨合後，能帶來不一樣的化學變化，進一步提升球隊的戰力。」

夢想家表示，班尼特在台灣職籃的實戰經驗，將有助於快速融入夢想家體系，提升球隊的洋將輪值深度與戰術多樣性；他的加入不僅強化了攻防實力，還能有效協助球隊在密集賽程中維持穩定戰力。班

重返台灣的班尼特也表示十分開心，「我會盡快融入夢想家體系，能夠帶給球迷更多精彩的比賽。」

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