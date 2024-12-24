籃球／素人圓夢計畫 獲選赴日和阿巴西一起訓練
效力於日本職籃B聯盟秋田北部喜悅的台灣好手阿巴西，和知名護具品牌合作舉辦「LPx阿巴西 日本素人圓夢企劃」，從決選中脫穎而出的2名素人，將可前進日本和阿巴西一起訓練。
「LPx阿巴西 日本素人圓夢企劃」當初經過500、600人海選，已篩選出最終20人名單，入圍決選的球員將於29日接受比照NBA規格進行的體能檢測與比賽對打測試。
場邊豪華評審團將由知名球評林冠綸、莊敬高職女籃總教練吳敏賢、萬能科大籃球隊教練吳奉晟，以及台灣男籃技術教練JACK、阿巴西經紀人呂龍麒共同擔任。
評審團將從技術、體能、比賽表現等多層面進行評選，最終選出2名優勝者，將獲得由LP提供全額贊助前往日本秋田的資格，與阿巴西一同進行職籃等級的專業訓練體驗。
阿巴西在接受中央社訪問時表示，他到日本職籃聯盟後，發現有很多跟台灣不一樣的地方，也從中學到很多，「所以從這個活動海選開跑以來，就很期待從台灣來的籃球素人可以跟我一起訓練。」
這次圓夢企劃目的，是希望透過阿巴西的國際經驗，讓台灣籃球愛好者接觸不同文化的籃球氛圍，提升自身技能與比賽理解能力，並體驗日本專業籃球訓練環境。
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