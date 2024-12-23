HBL／上屆四強金甌外卡爆冷淘汰 苗商暌違3年重返8強

113學年HBL女甲8強今天出爐，上屆打進台北小巨蛋4強的金甌女中在主將傷兵潮下敗給永仁高中、意外止步外卡；苗栗高商在另場外卡賽上演逆轉勝，淘汰南湖高中，相隔3個賽季重返8強。

HBL女甲12強預賽分成兩組，單循環後分組前3、共6隊直接晉級8強，兩天外卡賽再產出最後2支晉級隊伍，衛冕軍北一女中和上屆亞軍普門中學同以5連勝出線，老牌勁旅淡水商工和永平高中、陽明高中及南山高中也取得分組前3的8強門票。

上屆重返4強的金甌，預賽前遇傷兵潮，主力控球後衛劉亭瑜、「女戰神」林宇涵和當家中鋒張芯葸都有傷在身，劉亭瑜預賽直接免戰，林宇涵也只打了前3場就成啦啦隊，昨天外卡首戰雖看球隊以73：68險勝忠明高中，但今天和永仁高中的驟死戰，金甌首節就陷入9：29的大幅落後，一路苦追下仍以45：73吞敗，中斷連4年8強紀錄。

錯過直接晉級機會的苗商，昨天休兵，今天和南湖高中爭8強門票，靠第四節20：11攻勢演出逆轉勝，在連凱琦28分領軍下重返8強。

苗商前一度8強亮相已是109學年，今年經歷資格賽和預賽考驗，明年2月5日到12日將繼續爭取4強資格。