TPBL／戰神回歸！全能前鋒傷癒返台挑戰金盃

台新育樂今天宣布，全能前鋒赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）重返台北台新戰神隊，助隊繼續挑戰更高目標。

赫里斯-傑佛森出賽13場，場均有17.4分、7.5籃板、2抄截表現，場上場下的領導力深受球團肯定；季後賽第一戰首節他因右腳阿基里斯腱斷裂傷退，仍帶傷坐鎮球員席3場比賽，激勵團隊士氣。

戰神總教練許皓程說：「RJ在比賽中展現積極的防守態度以及組織傳導能力，面對狀況時更能帶給隊友極大的安定感。」

台新育樂總經理林祐廷也期待他再次展現領袖風範，帶領團隊在新賽季挑戰更高的目標，「他的領袖特質與在場上展現的態度，能帶給本土球員們更有信心，為球隊的付出有目共睹。」

回顧返美治療過程，赫里斯-傑佛森表示充滿挑戰，「首先要適應手術後的幾周保持靜止，再來是重新學習走路，真的非常艱難。」期間戰神團隊與他保持聯繫，掌握復原進度，而他也同樣關注比賽。對於近期戰況，赫里斯-傑佛森認為團隊在麥卡倫受傷前已展現出良好的整合與默契，場上的表現也越來越穩定，自己將在此基礎上助力團隊更進一步。

赫里斯-傑佛森特別提到，能與大學時期隊友艾力克再次同隊讓他非常期待，「我們在大學時有過很棒的時光，希望能在戰神延續那份默契。」

赫里斯-傑佛森昨天已經抵台，今天正式加入團隊訓練，許皓程強調球員健康是球隊的首要考量，將評估高強度訓練的身體狀況後再決定赫里斯-傑佛森的出賽時間。

台新育樂總經理林祐廷也提到，洋將註冊名單暫不會更動，將審慎評估整體戰力而定。