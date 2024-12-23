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TPBL／國際賽殺手降臨風城 砍將達爾加盟攻城獅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅隊迎接新洋將。圖／攻城獅隊提供
攻城獅隊迎接新洋將。圖／攻城獅隊提供

新竹御嵿攻城獅球團今天宣布洋將達爾（Dar Tucker）正式加盟，36歲的達爾身高193公分、體重102公斤，場上位置為得分後衛，過去兩度在國際賽和中華隊交手更有場均36分表現，堪稱「國際賽殺手」。

達爾來自美國密西根州，2016年起成為約旦男籃國家隊歸化球員，也曾在NBA發展聯盟、法國乙級聯賽、巴西頂級聯賽、阿根廷頂級聯賽、黎巴嫩頂級籃球聯賽等聯盟出賽，攻城獅總經理張樹人說：「威森總教練加入後，我們需要快速建立教練要求的攻防體系，且需要一位熟悉教練體系的領袖球員。在比較多位小洋將後，我們決定選擇達爾。由於達爾與威森總教練已有多年合作默契，且教練十分讚賞達爾的領導能力！」

將披上88號戰袍到達爾攻擊手段豐富且全能，曾在2015年NBA發展聯盟單場攻下58分、12籃板，6到17賽季在阿根廷頂級聯賽以場均21.9分6.9籃板2.7助攻囊括各大獎項，包含年度MVP、最佳洋將、得分王等獎項；上賽季達爾效力於黎巴嫩頂級籃球聯賽的貝魯特俱樂部，場均仍有17.2分、6.2籃板、2.4助攻。

國際賽部分，達爾代表約旦男籃國家隊征戰FIBA國際賽事超過40場，每屆賽會平均可繳出19.6分、6.3籃板、2.6助攻的優異數據。特別的是，達爾2016年亞洲挑戰賽、2022年亞洲盃皆有對戰中華隊，兩場賽事平均攻下36分、9籃板、3.5助攻，且皆帶領約旦隊擊敗中華隊，是名符其實的「國際賽殺手」。

除了場上表現優異外，達爾的領袖氣質也備受多位教練肯定，時任約旦男籃國家隊總教練道格拉斯（Sam Daghlas）讚說：「他是一名責任感十足的領袖，一肩扛起國家隊重任，幫助約旦男籃度過最艱困的時期！」

達爾表示，身為資深球員，非常珍惜每一次訓練、出賽的機會，「只要上場我就是全力以赴，透過行動來影響整個團隊。我的角色除了為球隊帶來正能量以外，我會不斷地協助教練團，傳授更多經驗給年輕球員。」

達爾上周已抵達台灣，並正式投入團隊訓練，最快將於本周末在攻城獅主場展開來台處女秀，他興奮說：「跟威森教練已經合作多年，我非常熟悉他的體系，我們過去的合作經驗肯定會是一大助力，讓我更快速融入攻城獅團隊，我也會將教練在意的細節分享給每一位隊友，很期待在主場與各位獅紫軍見面。」

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