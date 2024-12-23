TPBL／怒批裁判遭聯盟罰款 國王發聲明力挺林書豪、萊恩

TPBL聯盟昨天公告，新北國王隊當家球星林書豪和總教練萊恩，前天出戰台北台新戰神隊的賽後批評裁判，各要處以罰款；國王球團今天表示發出聲明，力挺萊恩和林書豪。

聯盟表示，依聯盟規章規定，球團針對場上判決有疑慮，皆可透過管道提出申訴，若透過記者會表達訴求，依聯盟規章第五章行為規範與懲處第一條第三點，懲處新北國王總教練萊恩與球員林書豪罰款各5萬元。

國王球團今天發表聲明，全文如下：

球團支持萊恩教練與林書豪在記者會上的發言，也尊重並維護教練、球員表達言論的權利，兩位秉持對比賽環境的高度責任感，表達了對於該場裁判尺度的看法與建議，其出發點皆為希望能保護球員安全，讓球迷欣賞到更高水準的賽事。 對於聯盟依規章做出的處罰，球團予以尊重並接受。新北國王總經理毛加恩表示：「我們理解，作為聯盟的一員，遵守相關規範是我們共同維持聯賽良好運作的基礎。在事件過後，球團已積極與聯盟展開溝通，期盼在以保護所有球員安全為最優先的前提下，召集各隊共同討論出更加完善、一致的吹判標準與尺度，同時讓球賽得以流暢、精彩且穩定的進行，並著眼於思考幫助台灣籃壇共同成長進步的下一步。」