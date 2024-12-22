UBA／老牌球隊低級失誤 台師大帶錯球衣被沒收比賽
113學年大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽今天出現罕見狀況，老牌勁旅台灣師大出戰健行科大的比賽，台師大因帶錯球衣，遭判定以0：20輸給健行科大。
UBA從76學年開始舉辦，台師大從79學年開始參賽，曾在97到99學年締造3連霸，培育出許多好手，包括「少俠」田壘、吳永仁、王志群、林冠綸、陳子威，到近期杭州亞運男子3對3籃球金牌成員林信寬等。
今年台師大前10戰贏下8場，不料今天第三階段預賽最終戰卻鬧出烏龍，該穿著淺色球衣卻帶成深色的紅色球衣，經過15分鐘也沒能來得及更換正確淺色球衣，違反競賽規程第20條罰則中第三項球衣部分第一款規定，遭裁判沒收比賽，比賽由健行20：0奪勝。
健行不戰而勝拿下第11勝，三階段預賽打完和衛冕軍政治大學並列領先；台師大雖吞下第3敗，目前8勝3敗仍排第5，佔據晉級8強的有利位置。
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