TPBL／特攻掛病號吞連敗 教頭盼別再發生
耶誕節前迎接主場連戰的新北中信特攻隊，卻遭遇團隊集體不適狀況，全隊包含教練團和球員昨天已有15人腸胃不適，今天出戰桃園台啤永豐雲豹前又出現新病號，戰力打折下以70：88吞下主場連敗，讓剛升上執行教練的莫米爾（Momir Ratkovic）無奈說，希望未來不要再出現類似狀況。
特攻兩位數成員出現上吐下瀉情形，包括莫米爾也是其中一員，原本身體狀況還行的李睿麒今天出現不適狀況，新人李沛澄和洋將克里斯也不舒服，魏嘉豪和洋將奈森都是帶病上陣。
「這是我們無法預測的狀況，球隊今天仍盡力發揮，希望未來不會在出現這樣的狀況。」莫米爾說。
特攻昨天敗給聯盟戰績墊底的新竹御嵿攻城獅，今天上半場在洋將柯南15分帶領下，還能以40：45緊咬比數，但下半場進攻當機，兩節加總只有30分進帳，不但吞下主場連敗，也是近期4連敗。
攻下全隊最高19分的柯南提到，本周是辛苦的一周，有新成員的加入，團隊又出現病號狀況，但仍會持續努力，希望透過接續時間繼續磨合。
這周剛到台灣的新洋將德芬，今天首度出賽貢獻16分，他透露目前只和特攻練幾次球，還在努力融入球隊、和團隊產生好的化學效應，希望時差趕快解決，打出更好狀態。
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