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TPBL／全能數據助雲豹止4連敗 高錦瑋：最棒耶誕禮物
上季奪下T1聯盟總冠軍的桃園台啤永豐雲豹，今天在洋將克羅馬30分，高錦瑋15分、7籃板、8助攻全能演出下，下半場拉開領先，以88：70擊敗新北中信特攻，耶誕節前終止4連敗，讓高錦瑋笑說是很棒的耶誕禮物。
「這場勝利對我們非常重要，經歷4連敗，氣勢氣氛很低迷。」高錦瑋透露，賽前還和球隊兩個助教開玩笑提到，耶誕節在即，希望把這場比賽贏下來當耶誕禮物，經歷膠著的上半場，很開心下半場拉開分數、順利奪勝。
今天有全能發揮的「小高」也提到，有意識今天「撿」到很多籃板，但數據離「大三元」仍有距離，「隨著比賽進行，就繼續加油吧！」
雲豹老將王皓吉今天也迎來本季首度先發，攻下9分的他受到教練查爾斯大力肯定；「大吉」則是提到，開季前練球出現雙膝臏腱傷勢，復健花了不少時間，「開季有一些傷，教練幫我調整很多時間，練球、投籃給我很多信心，今天給我很多機會，自己也有把握，這場勝利對球團很重要。」
35歲的年紀是雲豹最資深的球員，維持精實體態的王皓吉笑說：「有小孩後生活規律，早睡早起，球隊三不五時也會量體脂，維持體態，超過教練會講話，所以會控制飲食。」
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