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PLG／12天6戰累了 領航猿一路落後18分慘輸勇士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士當家球星「野獸」林志傑跳投出手。圖／勇士提供
勇士當家球星「野獸」林志傑跳投出手。圖／勇士提供

面臨12天6戰密集賽程的桃園璞園領航猿，今天碰台北富邦勇士一路落後，終場以93：111吞下近3戰的第2敗。

勇士開賽就打出19：6猛攻，首節打完也握有28：20領先；第二節領航猿在洋將伯朗、白曜誠聯手追分下一度縮小差距到31：32，但勇士靠洋將沃特斯灌籃、「野獸」林志傑飆進三分彈穩住領先，半場打完仍握有46：40優勢。

第三節勇士下起三分雨，吳永盛、洋將金恩、林志傑和石博恩都有建樹，單節10投5中轟下33分，三節打完差距擴大到79：59，第四節也維持兩位數優勢，最終以18分差距帶走勝利。

勇士上星期對戰領航猿以15分差距吞敗，今天復仇，全隊共有5人得分兩位數，金恩20分、13籃板、7助攻，沃特斯18分、10籃板，吳永盛三分球8投4中攻下12分，洪楷傑和林志傑各有11分；領航猿以洋將瓊斯16分最高，布依德15分，關達祐和李家慷各14分，當家球星盧峻翔9投2中只拿7分。

攻下勇士本土最高分的吳永盛提到，上星期也和領航猿交手過，落敗回去做很多調整，從星期一開始練球就針對領航猿做很多設定，每個球員都很認真執行教練設定的戰術，這場勝利對團隊意義非常大，「比賽非常少，一個禮拜一場，下禮拜回到主場，（這場獲勝）是很大的氣勢。」

領航猿上季打進PLG總冠軍賽，獲得東超籃球聯賽（EASL）參賽資格，本季首度PLG、EASL雙軌並行，11日澳門打完東超回台先打完主場2連戰，本周連同周二平日賽程又是主場3連戰，等於12天進行6場比賽，且休息2天後又要在耶誕節當天迎接EASL主場賽程，成球員體力大考驗。

籃球

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