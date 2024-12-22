TPBL／Passion Sisters全新耶誕舞碼 逼出貴貴眼淚

新北中信特攻隊耶誕節前迎接主場賽程，啦啦隊Passion Sisters特別編排全新舞碼「生命之火」，由團員君白扮演「賣火柴的小女孩」，透過擅長的現代舞呼應中國信託慈善基金會的第40屆點燃生命之火公益活動，希望成為更多需要幫助小朋友的那一道光。

Passion Sisters舞台總監白白透露，這次舞碼是以賣火柴的小女孩為靈感，結合點燃生命之火，將表演和公益互相融合；自己其實也有點像是故事中的賣火柴小女孩，從小沒有家人在身邊，透過許多幫助才能在半工半讀下完成課業，如今成為Passion Sisters舞台總監，希望透過自己擅長的舞台編排，在籃球場傳遞出正面能量。

白白提到，君白演出的賣火柴小女孩畫出的每個火柴，都代表一個小願望，「和中信慈善基金會結合，讓小火柴成為真正的希望。」一番告白除了自己忍不住哽咽，飾演賣火柴小女孩媽媽的貴貴也哭紅眼。

貴貴淚眼婆娑提到，投入媽媽角色時想到，很多家長想陪伴在小孩身邊卻沒能如願，「很感謝中國信託慈善基金會，點燃生命之火讓愈來愈多小朋友有其他人的幫助，我們也都能成為其他人，有點像是第二個爸爸、媽媽。」