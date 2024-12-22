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TPBL／夢想家洋將第四節飆分 海神胡瓏貿生日吞主場敗仗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神隊大將胡瓏貿今天在主場過32歲生日。圖／TPBL提供
海神隊大將胡瓏貿今天在主場過32歲生日。圖／TPBL提供

高雄全家海神隊當家球星「海龍王」胡瓏貿今天過32歲生日，但球隊浪費最多8分領先，第四節被來訪的福爾摩沙夢想家隊灌進38分，最終以84：97無緣主場3連勝，夢想家則是收下4連勝，成為聯盟首支拿到第9勝的球隊。

海神首節有洋將艾德8分發揮，夢想家也有林俊吉6分分庭抗禮，首節兩隊21：21打平；第二節夢想家只有3位球員有得分，單節僅拿14分下以35：40落後海神，不過第三節夢想家單節飆進4記三分彈，三節打完反以59：57超前。

第四節開打不到2分鐘，蘇文儒和馬建豪碰撞後差點引發衝突，馬建豪先被吹違反運動精神犯規，裁判檢視畫面後蘇文儒也領到違反運動精神犯規；最後51.8秒，貝奇也被判違反運動精神犯規、累積6犯退場，胡瓏貿2罰俱中後海神追到82：90，蘇文儒又馬上抄截得手，差距縮小到6分差，但夢想家洋將帕奇爾把握住罰球機會，海神陳懷安的追分外線又涮框而出，加上夢想家後衛吳家駿、馬建豪最後4罰都把握，最終夢想家就以13分差距迎接4連勝。

夢想家第四節灌進38分，洋將貝奇三分球7投3中包辦10分，帕奇爾也有15分貢獻，兩人分數幾乎就和海神全隊的27分相當。還有一次「4分打」的貝奇表示，今天是很辛苦的一戰，海神給的身體強度很高，「感謝我們仍找到獲勝方式。」第四節外線開火的他也感謝教練團和隊友不斷鼓勵自己出手、空檔時不斷餵球給自己，讓他笑說「晚餐我請客」。

林俊吉攻下全場最高21分，帕奇爾全場攻下20分、11籃板，貝奇貢獻19分、8籃板，海神以洋將艾德15分、16籃板最佳，摩爾斯13分，于煥亞11分是海神本土最高，今天壽星胡瓏貿拿下8分。

夢想家隊洋將貝奇（左）成為第四節先生，助隊完成4連勝。圖／TPBL提供
夢想家隊洋將貝奇（左）成為第四節先生，助隊完成4連勝。圖／TPBL提供

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