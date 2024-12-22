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TPBL／林書豪頭部爆血怒批裁判 聯盟判罰款5萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書豪（右）頭部濺血後戴上頭巾上場。圖／TPBL提供
林書豪（右）頭部濺血後戴上頭巾上場。圖／TPBL提供

新北國王隊當家球星林書豪昨天出戰台北台新戰神隊的比賽，頭部遭擊中後血流如注，包紮後戴上頭巾上陣並助隊奪勝，但賽後記者會針對裁判提出批評，國王總教練萊恩同樣不滿裁判執法，今天被聯盟懲判罰款各5萬元。

林書豪昨天深夜社群發文也放出頭部流血正在止血的照片，並寫到「謝謝醫生快速的處理頭的小傷」。

TPBL公告全文如下：

針對新北國王總教練萊恩與球員林書豪，於例行賽G36賽後記者會上批判該場執法裁判尺度，依聯盟規章規定，球團針對場上判決有疑慮，皆可透過管道提出申訴，若透過記者會表達訴求，依聯盟規章第五章行為規範與懲處第一條第三點，將懲處新北國王總教練萊恩與球員林書豪罰款各五萬元。

聯盟為健全比賽環境，針對裁判皆設有管理辦法、考核機制，每場賽後聯盟會對賽事內容進行分析，產出判決報告，若有誤判、漏判等情況會對該裁判記點，記點過高將處以停吹等動作。期盼各單位藉由正當管道反應意見，共同打造更好的賽事品質！

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