TPBL／林書豪頭部爆血怒批裁判 聯盟判罰款5萬

新北國王隊當家球星林書豪昨天出戰台北台新戰神隊的比賽，頭部遭擊中後血流如注，包紮後戴上頭巾上陣並助隊奪勝，但賽後記者會針對裁判提出批評，國王總教練萊恩同樣不滿裁判執法，今天被聯盟懲判罰款各5萬元。

林書豪昨天深夜社群發文也放出頭部流血正在止血的照片，並寫到「謝謝醫生快速的處理頭的小傷」。

TPBL公告全文如下：