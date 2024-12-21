快訊

南韓女星李英愛1行動遭疑和金建希關係密切 提告求償逾500萬敗訴

砲灰？赴俄北韓士兵遭諷「普亭絕望的選擇」 脫北者反揭優勢：勿輕敵

獨／檳榔專法草案出爐 4重點：販賣需核准、孕婦兒少禁食

TPBL／新北賽事 法務部政次黃世杰開球籲拒毒防詐

中央社／ 新北21日電
法務部政務次長黃世杰（中）21日晚間應邀前往新莊體育館，為台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻與新竹御嵿攻城獅之戰開球。圖／新北地檢署提供
法務部政務次長黃世杰（中）21日晚間應邀前往新莊體育館，為台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻與新竹御嵿攻城獅之戰開球。圖／新北地檢署提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天在新莊體育館進行新北中信特攻與新竹御嵿攻城獅賽事。新北地檢署表示，法務部政務次長黃世杰應邀開球，並提醒球迷防範詐騙、拒絕毒品。

新北地檢署晚間發布新聞指出，黃世杰今天為台灣職業籃球大聯盟開球時提醒球迷防範詐騙，隨著「打詐新四法」修法通過，政府更能強力追緝詐欺犯罪，以加重處罰及追討被害人財產損失回應社會大眾的期待。

地檢署表示，中信特攻英文隊名「DEA」特殊涵義，就是美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫簡稱。

黃世杰指出，中信特攻以「DEA」的精神與球迷一起響應拒絕毒品誘惑、遠離毒品，他提醒民眾，若遇到可疑電話、簡訊或投資群組時務必提高警覺，撥打165反詐騙專線。

今天賽事開打前，場館在大螢幕播放行政院最新推出的「打詐四法」宣導影片，宣導打擊詐騙的強化措施，以嚴懲詐欺犯罪。

籃球

延伸閱讀

新北田寮洋推友善耕作棲地 豐富生態成候鳥驛站

朱立倫力挺2026參選連任桃園市長 張善政避答

2026誰戰桃園？綠營6人被點名 在地盼早日訂出提名機制

民進黨2026誰戰桃園市長？朱立倫：不理會綠亂點鴛鴦譜

相關新聞

TPBL／開賽就見血 林書豪批保護球員應是裁判第一目標

新北國王隊在今天作客台北台新戰神隊主場，兩隊從首節開始就有激烈的肢體碰撞，國王林書豪也在開賽三分多鐘後就發生耳後流血的狀...

TPBL／林書豪剛開賽就見血 國王仍打退戰神收5連勝

本賽季首度交手的台北台新戰神與新北國王，今天在和平籃球館碰頭，兩隊從開賽就打出激烈的肉搏戰，國王林書豪甚至開打僅打3分半...

PLG／盧峻翔延長賽獨攬9分 領航猿不讓鋼鐵人搶首勝

在開季前5場比賽都吞下敗仗後，高雄鋼鐵人今天作客戰績龍頭桃園璞園領航猿主場，在第四節一度領先到15分的情況下，一度有機會...

TPBL／新帥威森首秀攻城獅就止5連敗 高國豪感覺到不同

近期苦吞5連敗的新竹御嵿攻城獅，本周迎來新任總教練威森（Wesam Al-Sous），並在今天作客新北中信特攻主場的賽事...

PLG／Fubon Angels補強補不停 李雅英師妹金子仁加盟

Fubon Angels補強不停歇，今天正式宣布可甜可辣的「李雅英師妹」金子仁正式加盟Fubon Angels，成為本季...

TPBL／鷹吉改名艾吉 加盟雲豹攜手前隊友克羅馬

台啤永豐雲豹隊今天宣布正式簽下立陶宛籍中鋒艾吉（Egidijus Mockevicius），身高208公分的艾吉過去曾拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。