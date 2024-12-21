TPBL／新北賽事 法務部政次黃世杰開球籲拒毒防詐

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天在新莊體育館進行新北中信特攻與新竹御嵿攻城獅賽事。新北地檢署表示，法務部政務次長黃世杰應邀開球，並提醒球迷防範詐騙、拒絕毒品。

新北地檢署晚間發布新聞指出，黃世杰今天為台灣職業籃球大聯盟開球時提醒球迷防範詐騙，隨著「打詐新四法」修法通過，政府更能強力追緝詐欺犯罪，以加重處罰及追討被害人財產損失回應社會大眾的期待。

地檢署表示，中信特攻英文隊名「DEA」特殊涵義，就是美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫簡稱。

黃世杰指出，中信特攻以「DEA」的精神與球迷一起響應拒絕毒品誘惑、遠離毒品，他提醒民眾，若遇到可疑電話、簡訊或投資群組時務必提高警覺，撥打165反詐騙專線。

今天賽事開打前，場館在大螢幕播放行政院最新推出的「打詐四法」宣導影片，宣導打擊詐騙的強化措施，以嚴懲詐欺犯罪。