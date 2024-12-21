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PLG／盧峻翔延長賽獨攬9分 領航猿不讓鋼鐵人搶首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
盧峻翔在延長賽獨攬9分，幫助領航猿險勝鋼鐵人。圖／PLG提供
盧峻翔在延長賽獨攬9分，幫助領航猿險勝鋼鐵人。圖／PLG提供

在開季前5場比賽都吞下敗仗後，高雄鋼鐵人今天作客戰績龍頭桃園璞園領航猿主場，在第四節一度領先到15分的情況下，一度有機會拿下賽季首勝，不過領航猿不但將比賽帶入延長賽，還靠著球隊一哥盧峻翔延長賽獨得9分的表現，以99：96險勝鋼鐵人，也讓鋼鐵人苦吞開季6連敗。

今年休賽季陣容大換血的鋼鐵人，在陣容相對年輕且團隊有待磨合的情況下，開季後前5戰都吞下敗仗，尤其是碰上陣容完整的領航猿兩場比賽都以大比分差距落敗。

不過今天鋼鐵人作客領航猿主場卻打出精彩一戰，上半場領航猿在伯朗與李家慷的輪番開砲下，一度取得11分領先優勢，但易籃後賽況卻風雲變色，鋼鐵人單節共投進7顆三分球，其中陳范柏硯一人就包辦了3顆拿下9分，加上洋將艾賽亞遠投近切無往不利，幫助鋼鐵人單節打出33：12的攻勢逆轉戰局。

第四節剩下8分多鐘時，鋼鐵人還一度保有15分領先，但接下來領航猿伯朗與布依德領軍打出一波14：0的反撲，追到僅剩1分差距，但鋼鐵人劉承彥扛住壓力，在正規賽最後4分鐘與倒數26秒分別投進兩顆關鍵三分球，讓兩隊以86：86平手進入延長賽。

而今天正規賽手感不佳的領航猿一哥盧峻翔也在延長賽挺身接管戰局，一度連得9分幫助領航猿取得領先，但鋼鐵人展現極佳韌性，又在倒數38秒追到1分差距，但李家慷的關鍵4罰全數命中，幫助領航猿最終以3分差距險勝，賞給鋼鐵人開季6連敗。

桃園璞園領航猿 籃球 高雄鋼鐵人

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