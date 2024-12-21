TPBL／新帥威森首秀攻城獅就止5連敗 高國豪感覺到不同

近期苦吞5連敗的新竹御嵿攻城獅，本周迎來新任總教練威森（Wesam Al-Sous），並在今天作客新北中信特攻主場的賽事中，一甩連敗期間攻守不穩定的問題，在克拉全場30分，高國豪與李啟瑋兩位本土大將也擺脫低潮拿下雙位數得分下，最終以93：78擊敗特攻，終止5連敗。

攻城獅近期在遭遇連敗且戰績在聯盟墊底後，日前與總教練米蘭解除合約，而新任教頭威森也在本周正式向球隊報到，於今天領軍征戰特攻主場，在新帥上任後的首場比賽，攻城獅也打出煥然一新的表現。

攻城獅今天不僅洋將克拉維持高水準表現拿下30分，其中包括三分球9投4中，不過更大的改變在於本土球員，尤其是本季陷入低潮的兩大球星高國豪與李啟瑋，在今天分別有11分與10分進帳，加上先發上陣的朱雲豪與盧冠軒也適時在外線提供火力支援，幫助攻城獅今天在前三節打完就已經領先特攻達到18分，最終也以15分差距終止5連敗。

對於執教首戰就帶領球隊止敗，威森賽後也感謝球員展現百分之百的拚勁，「雖然我們現在強度還沒達到我的預期，但這就是個過程，對於球員表現感到驕傲，希望今天強度能複製到未來每一場比賽中。今天不管老將還是球隊領袖表現都很出色，本土、洋將都有盡好自己本分，執教第一場比賽就能取勝感到非常開心。」

而今天在攻守兩端都有不錯表現的高國豪也直言，威森在正式執教後針對球員的角色和位置都有很明確的定位，「我覺得最喜歡的是直接性，不管是洋將還是本土，不對就是不對，他會直接告訴你，這對我們來說是成長養分，這是我覺得不一樣的地方。」