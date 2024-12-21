TPBL／林書豪剛開賽就見血 國王仍打退戰神收5連勝

本賽季首度交手的台北台新戰神與新北國王，今天在和平籃球館碰頭，兩隊從開賽就打出激烈的肉搏戰，國王林書豪甚至開打僅打3分半鐘就見血，不過國王今天在強森與曼尼高攜手攻下51分下，最終以102：89收下5連勝。

戰神在日前更換洋將拉出一波4連勝高潮後，表現搶眼的小洋將麥卡倫卻因為右手第一長趾關節骨折傷勢，僅出賽4場後就決定返美接受治療，並預計在2至3隔月後歸隊。

在少了後場重心的情況下，戰神也再度陷入苦戰，在日前接連敗給夢想家、海神後，今天在主場迎戰戰績龍頭國王，戰神從開賽就展現止敗企圖心，雙方不斷在場上出現激烈的肢體對抗，讓戰神開賽沒多久團隊就累積4次犯規，進入加罰狀態，而國王林書豪更在開賽3分半鐘就發生左耳後見血，被迫下場接受治療。

林書豪開賽後就出現左耳後流血的情況。圖截自影片。

不過首節國王曼尼高就火力全開，他單節投進3顆三分球，加上林書豪在止血後也於該節尾聲時帶著頭帶回到場上，並且馬上投進一顆三分球，幫助國王首節打完取得25：20領先。

第二節戰神洋將羅賓森不斷挑戰國王禁區得手，加上錢肯尼在攻守兩端都有亮眼表現，一度帶領戰神逆轉戰局，但手感火燙的林書豪在第二節與雙洋將強森、曼尼高攜手與戰神展開激烈拉鋸，上半場打完國王也重新要回2分領先。

易籃後國王乘勝追擊，強森與李愷諺聯手帶動一波15：6的攻勢，取得11分領先優勢，反觀戰神卻出現進攻斷電的狀況，尤其上半場就已經找不到手感的三分投射，到了下半場變得更加冰冷，在後兩節賽事9次出手僅命中1球，至於國王強森則是狀況火燙，第三節一人就投進兩顆三分球，還頻頻有灌籃等美技演出，個人單節拿下等同於戰神團隊的14分，讓國王三節打完已取得18分領先。

末節戰神儘管在比賽最後階段一度縮小到12分的差距，但卻為時已晚，最終國王就以13分差距收下5連勝，戰神則是吞下3連敗。

國王今天以雙洋將強森和曼尼高分別拿下27分和22分、10籃板、7助攻、5抄截表現最佳，林書豪則有13分、9助攻、7籃板、3抄截，李愷諺14分、2抄截，國王全隊共送出20次抄截，反觀戰神羅賓森與米勒雖然也都有23分與20分表現，但在團隊三分球出手22次僅命中4球下，最終仍是難逃敗仗。