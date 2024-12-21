PLG／Fubon Angels補強補不停 李雅英師妹金子仁加盟

Fubon Angels補強不停歇，今天正式宣布可甜可辣的「李雅英師妹」金子仁正式加盟Fubon Angels，成為本季第3名韓籍啦啦隊員，金子仁預計於28日站上台北富邦勇士隊應援台，與Angels們一同參與「歐巴～撒拉嘿勇」南韓主題周，和平籃球館將再度掀起韓式熱浪。

擁有火辣身材、天使般臉蛋的子仁，過往曾是NC恐龍啦啦隊的一員，也曾擔任足球大邱FC的啦啦隊，更是李雅英的師妹，今年10月子仁受邀參加台北時裝周，讓許多熱情的粉絲們留下深刻印象，即將在勇士主場應援舞台初登場的子仁表示，「很興奮能加入Angels大家庭，自己每天都很努力地在準備應援，希望將自己最好的一面呈現給大家，也非常期待現場與大家互動，請大家多多支持我們！」

Fubon Angels目前已有2名韓籍啦啦隊員南珉貞、金渡娥，如今將再添1名韓籍生力軍金子仁，3位韓籍成員將聯手19位本土啦啦隊員壯大團隊實力。即將在28、29日年底迎來的「歐巴～撒拉嘿勇」主題周，球團另外邀請韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉等超高人氣的啦啦隊員，將在場邊應援陪伴大家度過年底假期，兩日門票火熱販售中，有興趣的球迷朋友千萬別錯過。