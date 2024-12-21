TPBL／鷹吉改名艾吉 加盟雲豹攜手前隊友克羅馬

台啤永豐雲豹隊今天宣布正式簽下立陶宛籍中鋒艾吉（Egidijus Mockevicius），身高208公分的艾吉過去曾拿下NCAA全美籃板王，並與現任雲豹洋將克羅馬有過並肩作戰的經驗，球團營運長顏行書也表示，希望艾吉加入能夠最大化球隊的籃板鞏固能力。

艾吉大學時效力NCAA一級的伊凡斯維爾大學，其中大四賽季場均抓下13.9籃板，也拿下當年度NCAA全美籃板王，職業生涯大多歐洲各國聯賽征戰的他，曾在2019年入選FIBA世界盃歐洲預選賽立陶宛代表隊，並於2023-24賽季季中加入台鋼獵鷹隊（當時譯名為鷹吉），出賽12場就有11次得分籃板雙十的表現，並場均繳出13.8分、13.9籃板、2.2抄截、1.8阻攻的優質數據。

球團營運長顏行書表示，「艾吉最讓我印象深刻的，就是他擅於爭搶籃板的特性，以及懂得如何跟本土球員配合，相信他的到來，能夠最大化球隊的籃板鞏固能力！」

雲豹團隊籃板數目前排行聯盟尾段，顏行書說：「選擇補進艾吉的一大原因，就是希望他來補足團隊目前籃板數較少的狀況，另外他過去曾經和克羅馬同隊並肩作戰過，磨合上我相信會比較快，看好目前陣中洋將組合後續的化學效應。」

艾吉已於今天清晨抵台，他興奮的表示，「很感謝有這個機會再次回到台灣打球，克羅馬是我之前在法甲聯賽的隊友，我非常期待和他再次聯手，也會努力完成教練團賦予的任何任務，並全力抓下每顆籃板，豹迷我們相約球場見。」