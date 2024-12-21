快訊

三立女記者為藍委助理嗆邱議瑩 謝克洋認：是我女友無誤

李多慧小琉球濕身！看海龜超萌片 網喊「給就業金卡」

PLG／Fubon Angels補強補不停 「李雅英師妹」金子仁加盟

TPBL／鷹吉改名艾吉 加盟雲豹攜手前隊友克羅馬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前獵鷹隊洋將鷹吉改名艾吉後披上雲豹隊戰袍。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
前獵鷹隊洋將鷹吉改名艾吉後披上雲豹隊戰袍。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

台啤永豐雲豹隊今天宣布正式簽下立陶宛籍中鋒艾吉（Egidijus Mockevicius），身高208公分的艾吉過去曾拿下NCAA全美籃板王，並與現任雲豹洋將克羅馬有過並肩作戰的經驗，球團營運長顏行書也表示，希望艾吉加入能夠最大化球隊的籃板鞏固能力。 

艾吉大學時效力NCAA一級的伊凡斯維爾大學，其中大四賽季場均抓下13.9籃板，也拿下當年度NCAA全美籃板王，職業生涯大多歐洲各國聯賽征戰的他，曾在2019年入選FIBA世界盃歐洲預選賽立陶宛代表隊，並於2023-24賽季季中加入台鋼獵鷹隊（當時譯名為鷹吉），出賽12場就有11次得分籃板雙十的表現，並場均繳出13.8分、13.9籃板、2.2抄截、1.8阻攻的優質數據。

球團營運長顏行書表示，「艾吉最讓我印象深刻的，就是他擅於爭搶籃板的特性，以及懂得如何跟本土球員配合，相信他的到來，能夠最大化球隊的籃板鞏固能力！」

雲豹團隊籃板數目前排行聯盟尾段，顏行書說：「選擇補進艾吉的一大原因，就是希望他來補足團隊目前籃板數較少的狀況，另外他過去曾經和克羅馬同隊並肩作戰過，磨合上我相信會比較快，看好目前陣中洋將組合後續的化學效應。」

艾吉已於今天清晨抵台，他興奮的表示，「很感謝有這個機會再次回到台灣打球，克羅馬是我之前在法甲聯賽的隊友，我非常期待和他再次聯手，也會努力完成教練團賦予的任何任務，並全力抓下每顆籃板，豹迷我們相約球場見。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／頂下布銳克曼缺口 海神陳懷安送14助攻平紀錄

TPBL／從大鎖升級3D球員 海神蘇文儒飆22分退雲豹

高雄駁二動漫開展 眼鏡蛇直升機、雲豹車...轟隆隆從天降落

TPBL／施晉堯關鍵防守建功 特攻延長賽1分險勝雲豹 

相關新聞

PLG／Fubon Angels補強補不停 李雅英師妹金子仁加盟

Fubon Angels補強不停歇，今天正式宣布可甜可辣的「李雅英師妹」金子仁正式加盟Fubon Angels，成為本季...

TPBL／頂下布銳克曼缺口 海神陳懷安送14助攻平紀錄

高雄全家海神今天在主場繼續迎戰桃園台啤永豐雲豹，在過去3季主控布銳克曼在日前與球隊達成離隊共識下，本土後衛陳懷安也在今天...

UBA／菜鳥莊政隆放手投飆27分 台師大收預賽第7勝

昨天對義守只差1助攻就有機會寫下大三元的台師大大一主控莊政隆，今天在與高師大的「雙師大戰」中，全場僅休息1分鐘，拿下27...

TPBL／鷹吉改名艾吉 加盟雲豹攜手前隊友克羅馬

台啤永豐雲豹隊今天宣布正式簽下立陶宛籍中鋒艾吉（Egidijus Mockevicius），身高208公分的艾吉過去曾拿...

UBA／劉丞勳登歷史得分王 女友、家人親掛值星帶祝賀

UBA公開男一級預賽第三階段今天在健行科大與台藝大兩校開打，其中健行前鋒劉丞勳在與北市大之戰進帳25分，UBA生涯累積拿...

UBA／外籍生萊恩去而未返 台師大仍輕取義守收第6勝

台師大男籃隊今年首度加入法國籍外籍生萊恩，不過在UBA公開男一級預賽前三階段賽事卻都不見其身影，在今天台師大以93：78...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。