TPBL／頂下布銳克曼缺口 海神陳懷安送14助攻平紀錄

高雄全家海神今天在主場繼續迎戰桃園台啤永豐雲豹，在過去3季主控布銳克曼在日前與球隊達成離隊共識下，本土後衛陳懷安也在今天打出亮眼表現，全場繳出15分、14助攻、6籃板全能數據，其中14次助攻還追平聯盟本季紀錄，幫助海神以105：95賞給雲豹4連敗。

從T1元年就與海神並肩作戰，並幫助球隊拿下首賽季冠軍的布銳克曼，過去兩個賽季受到傷病困擾，不過仍被視為是海神戰力的指標之一，在傷癒歸隊後球團也基於保護立場，選擇讓布銳克曼從替補出發，但他也於近期向球隊提出離隊要求，雙方也達成共識提前終止合約。

儘管少了後場指揮官，但近兩季在布銳克曼缺陣下表現逐步成長的陳懷安，在TPBL元年也逐漸打出接班氣勢，繼前一場比賽面對戰神繳出12分、11助攻、7籃板的亮眼數據後，今天與雲豹之戰，再將個人表現提升到15分、14助攻。

在陳懷安的穿針引線下，海神今天先發5人全數得分上雙，其中新加入的艾德貢獻24分、13籃板，蘇文儒與吳曉謹也合力投進8顆三分球拿下18分和15分，幫助海神一路壓制雲豹，最終以10分差距取勝。

談到今天擊敗雲豹收下2連勝，陳懷安賽後表示，球隊射手群發揮亮眼，加上先發的雙洋將艾德和摩爾斯在處理球上都做得很好，尤其是新加入的艾德帶給球隊很棒的能量，不僅能幫忙帶領球隊，也教他相當多場上要注意的細節，對於球隊有很大的幫助。

對於今天送出14次助攻追平聯盟紀錄，陳懷安則表示．「助攻是因為射手群很給力，只要我傳出去他們命中率都很高，洋將也都知道我喜歡傳球，他們隨時都會注意我的傳球，我也沒有想那麼多，不知道自己拿那麼多助攻，我只是在場上做我自己。」