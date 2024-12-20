UBA／菜鳥莊政隆放手投飆27分 台師大收預賽第7勝

昨天對義守只差1助攻就有機會寫下大三元的台師大大一主控莊政隆，今天在與高師大的「雙師大戰」中，全場僅休息1分鐘，拿下27分、9籃板、7抄截、5助攻的亮眼數據，帶領台師大以104：55收下預賽第7勝。

台師大今年展現完整的團隊戰力，除了大四雙槍魏芃禾、林韋愷進攻火力旺盛外，大一的莊政隆更繳出全能表現，今天出戰高師大他也火力全開，出手14次命中10球，拿下27分，加上魏芃禾21分，林韋愷18分，另一名大一菜鳥廖子程也有15分，點點開花的攻勢打得高師大措手不及，拿下7勝後距離8強賽已近在咫尺。

台師大教練李秉鴻表示，昨天對義守下半場專注力、企圖心都不見，賽後閉門精神講話，今天球員有正確的態度，不敢鬆懈，且堅持到最後讀秒結束。談到今天明顯大不同的莊政隆，李秉鴻則表示，莊政隆天生會傳球，是各隊防守重心，但他還是喜歡傳球賺助攻，「我不只一次跟他說，你要多進攻多投籃，因你的手感很好，不出手太可惜。」

對於教練「欽點」，莊政隆說：「高中我本來就是控球、助攻，較少投籃，但UBA開季幾場下來，對手防守強度遠大於高中，要傳出好球，本就不易，教練又一直提醒我多出手，今天索性就豁出去，積極進攻，兩分、三分合計14投中10，確是開季9場來單場最多，且準頭還不錯，得以寫新高。」