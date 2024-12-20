快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

UBA／菜鳥莊政隆放手投飆27分 台師大收預賽第7勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台師大菜鳥莊政隆（右）單場拿下27分。圖／大專體總提供
台師大菜鳥莊政隆（右）單場拿下27分。圖／大專體總提供

昨天對義守只差1助攻就有機會寫下大三元的台師大大一主控莊政隆，今天在與高師大的「雙師大戰」中，全場僅休息1分鐘，拿下27分、9籃板、7抄截、5助攻的亮眼數據，帶領台師大以104：55收下預賽第7勝。

台師大今年展現完整的團隊戰力，除了大四雙槍魏芃禾、林韋愷進攻火力旺盛外，大一的莊政隆更繳出全能表現，今天出戰高師大他也火力全開，出手14次命中10球，拿下27分，加上魏芃禾21分，林韋愷18分，另一名大一菜鳥廖子程也有15分，點點開花的攻勢打得高師大措手不及，拿下7勝後距離8強賽已近在咫尺。  

台師大教練李秉鴻表示，昨天對義守下半場專注力、企圖心都不見，賽後閉門精神講話，今天球員有正確的態度，不敢鬆懈，且堅持到最後讀秒結束。談到今天明顯大不同的莊政隆，李秉鴻則表示，莊政隆天生會傳球，是各隊防守重心，但他還是喜歡傳球賺助攻，「我不只一次跟他說，你要多進攻多投籃，因你的手感很好，不出手太可惜。」

對於教練「欽點」，莊政隆說：「高中我本來就是控球、助攻，較少投籃，但UBA開季幾場下來，對手防守強度遠大於高中，要傳出好球，本就不易，教練又一直提醒我多出手，今天索性就豁出去，積極進攻，兩分、三分合計14投中10，確是開季9場來單場最多，且準頭還不錯，得以寫新高。」 

籃球

延伸閱讀

UBA／劉丞勳登歷史得分王 女友、家人親掛值星帶祝賀

UBA／外籍生萊恩去而未返 台師大仍輕取義守收第6勝

UBA／超越曾祥鈞 健行劉丞勳登男一級歷史得分王

UBA開打劉丞勳受矚目 健行科大籃球隊獲50萬培育球員

相關新聞

UBA／菜鳥莊政隆放手投飆27分 台師大收預賽第7勝

昨天對義守只差1助攻就有機會寫下大三元的台師大大一主控莊政隆，今天在與高師大的「雙師大戰」中，全場僅休息1分鐘，拿下27...

UBA／劉丞勳登歷史得分王 女友、家人親掛值星帶祝賀

UBA公開男一級預賽第三階段今天在健行科大與台藝大兩校開打，其中健行前鋒劉丞勳在與北市大之戰進帳25分，UBA生涯累積拿...

UBA／外籍生萊恩去而未返 台師大仍輕取義守收第6勝

台師大男籃隊今年首度加入法國籍外籍生萊恩，不過在UBA公開男一級預賽前三階段賽事卻都不見其身影，在今天台師大以93：78...

UBA／超越曾祥鈞 健行劉丞勳登男一級歷史得分王

健行科大前鋒劉丞勳今天在主場出戰北市大，賽前UBA生涯已經拿下1212分的他，在首節就有11分進帳，超越輔大曾祥鈞的12...

UBA／國體大林睿軒秀空接爆扣 願請送助攻的張祐瑋吃飯

國體大今年在陳力生、陳冠中相繼投入職籃與CBA選秀後，在UBA公開男一級預賽第二階段仍有亮眼表現，其中大二組合林睿軒與張...

TPBL／摩爾斯領軍轟25分 海神賞戰神2連敗

台灣職籃TPBL高雄全家海神今天僅登錄2名洋將，但靠著摩爾斯拿下25分、16籃板，以及于煥亞、陳懷安決勝節關鍵三分球，擋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。