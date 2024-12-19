快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

UBA／劉丞勳登歷史得分王 女友、家人親掛值星帶祝賀

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
劉丞勳掛上女友特製的歷史得分王值星帶。記者劉肇育／攝影
劉丞勳掛上女友特製的歷史得分王值星帶。記者劉肇育／攝影

UBA公開男一級預賽第三階段今天在健行科大與台藝大兩校開打，其中健行前鋒劉丞勳在與北市大之戰進帳25分，UBA生涯累積拿下1237分，超越輔大曾祥鈞的1220分，成為UBA自102學年度有攻守紀錄以來的男一級歷史得分王，而健行最終也以100：76擊敗北市大，收下8連勝。

在大三賽季打完後曾前往中國大陸CBA進行測試的劉丞勳，最終決定留校多打一年，並且在本學年展現更成熟的表現，在預賽第二階段7場比賽打完，繳出平均23.1分、6.3籃板、2.6抄截、2.6助攻，生涯已累積拿下1212分，距離曾祥鈞所保持的1220分僅差8分。

在今天與北市大之戰首節，劉丞勳就進帳11分，順利超越曾祥鈞，成為UBA自102學年度有攻守紀錄以來，公開男一級得分最多的球員，最終他單場也進帳25分，幫助健行以24分差距擊敗北市大，收下預賽8連勝。

而劉丞勳生涯出賽78場就拿下1237分，也超越盧峻翔當年的78場1207分，接下來劉丞勳還有機會挑戰UBA公開一級史上最多得分紀錄，由女子組佛光大學王竫婷所保持的6年、91場、1327分紀錄。

對於今天在家人和女友見證下完成UBA的新里程碑，其中女友還為他特製「歷史得分王」值星帶祝賀，劉丞勳賽後表示，「今天其實打得沒有很好，所以不能開心到哪裡去，後面還有很多場比賽，必須在八強前調整出最佳狀態。」

劉丞勳坦言，過去從來沒有想過有機會改寫UBA公開男一級的歷史得分紀錄，只希望能在大學的四年階段裡做好銜接職業的準備，希望讓未來選擇他的球隊覺得沒有選錯人，不過也希望在畢業前能夠樹立「劉丞勳障礙」。

健行教練劉孟竹則表示，劉丞勳的成就歸功於他自己的努力，「他是很腳踏實地的球員，不會因為外界說他已經可以打，反而會去跟教練、前輩詢問意見，看看自己是不是足以能夠打更高層級舞台，他的成就來自於努力、不好高騖遠。」

而今天健行與北市大之戰，也是劉孟竹與前助理教練、現任北市大教練范志雲的「師徒對決」，賽後劉孟竹也誇讚北市大表現亮眼，「他們如果上階段能夠打出今天這樣的表現，勝場不會只有這樣，志雲很努力把球隊帶到甲一，也在他們身上看到一些健行的影子，感覺是種傳承，希望他們繼續加油。」

健行科大劉丞勳今天在親友團見證下成為UBA公開男一級歷史得分王。記者劉肇育／攝影
健行科大劉丞勳今天在親友團見證下成為UBA公開男一級歷史得分王。記者劉肇育／攝影

籃球

延伸閱讀

UBA／外籍生萊恩去而未返 台師大仍輕取義守收第6勝

UBA／超越曾祥鈞 健行劉丞勳登男一級歷史得分王

PLG／盧峻翔轟23分 領航猿賞鋼鐵人5連敗

PLG／領航猿輕取勇士穩居龍頭 盧峻翔：今年是成果發表

相關新聞

UBA／劉丞勳登歷史得分王 女友、家人親掛值星帶祝賀

UBA公開男一級預賽第三階段今天在健行科大與台藝大兩校開打，其中健行前鋒劉丞勳在與北市大之戰進帳25分，UBA生涯累積拿...

UBA／外籍生萊恩去而未返 台師大仍輕取義守收第6勝

台師大男籃隊今年首度加入法國籍外籍生萊恩，不過在UBA公開男一級預賽前三階段賽事卻都不見其身影，在今天台師大以93：78...

UBA／超越曾祥鈞 健行劉丞勳登男一級歷史得分王

健行科大前鋒劉丞勳今天在主場出戰北市大，賽前UBA生涯已經拿下1212分的他，在首節就有11分進帳，超越輔大曾祥鈞的12...

UBA／國體大林睿軒秀空接爆扣 願請送助攻的張祐瑋吃飯

國體大今年在陳力生、陳冠中相繼投入職籃與CBA選秀後，在UBA公開男一級預賽第二階段仍有亮眼表現，其中大二組合林睿軒與張...

TPBL／摩爾斯領軍轟25分 海神賞戰神2連敗

台灣職籃TPBL高雄全家海神今天僅登錄2名洋將，但靠著摩爾斯拿下25分、16籃板，以及于煥亞、陳懷安決勝節關鍵三分球，擋...

HBL／開南高中籃球隊涉霸凌 北市教育局：教練停職

開南高中籃球隊主力球員疑似遭霸凌而退隊，台北市教育局今天表示，學校已組成調查小組，結果預計明年1月出爐，調查期間為保護學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。