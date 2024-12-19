UBA／劉丞勳登歷史得分王 女友、家人親掛值星帶祝賀

UBA公開男一級預賽第三階段今天在健行科大與台藝大兩校開打，其中健行前鋒劉丞勳在與北市大之戰進帳25分，UBA生涯累積拿下1237分，超越輔大曾祥鈞的1220分，成為UBA自102學年度有攻守紀錄以來的男一級歷史得分王，而健行最終也以100：76擊敗北市大，收下8連勝。

在大三賽季打完後曾前往中國大陸CBA進行測試的劉丞勳，最終決定留校多打一年，並且在本學年展現更成熟的表現，在預賽第二階段7場比賽打完，繳出平均23.1分、6.3籃板、2.6抄截、2.6助攻，生涯已累積拿下1212分，距離曾祥鈞所保持的1220分僅差8分。

在今天與北市大之戰首節，劉丞勳就進帳11分，順利超越曾祥鈞，成為UBA自102學年度有攻守紀錄以來，公開男一級得分最多的球員，最終他單場也進帳25分，幫助健行以24分差距擊敗北市大，收下預賽8連勝。

而劉丞勳生涯出賽78場就拿下1237分，也超越盧峻翔當年的78場1207分，接下來劉丞勳還有機會挑戰UBA公開一級史上最多得分紀錄，由女子組佛光大學王竫婷所保持的6年、91場、1327分紀錄。

對於今天在家人和女友見證下完成UBA的新里程碑，其中女友還為他特製「歷史得分王」值星帶祝賀，劉丞勳賽後表示，「今天其實打得沒有很好，所以不能開心到哪裡去，後面還有很多場比賽，必須在八強前調整出最佳狀態。」

劉丞勳坦言，過去從來沒有想過有機會改寫UBA公開男一級的歷史得分紀錄，只希望能在大學的四年階段裡做好銜接職業的準備，希望讓未來選擇他的球隊覺得沒有選錯人，不過也希望在畢業前能夠樹立「劉丞勳障礙」。

健行教練劉孟竹則表示，劉丞勳的成就歸功於他自己的努力，「他是很腳踏實地的球員，不會因為外界說他已經可以打，反而會去跟教練、前輩詢問意見，看看自己是不是足以能夠打更高層級舞台，他的成就來自於努力、不好高騖遠。」